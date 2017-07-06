Украинский национализм плохо клеится с европейскими ценностями - Волошин

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Официальный Киев, похоже, заигрался с героизацией Бандеры и бандеровцев: для процесса евроинтеграции выбрана далеко не самая удачная идеология. Но выбор сделан и есть последствия. Польша из "адвоката" Украины превращается в достаточно жёсткого критика. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью еженедельнику "wSieci", что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

"Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете", — сказал министр.

Такое не допускающее неоднозначных истолкований заявление заставило украинских политиков делать выбор, и многие выбирают отнюдь не европейские ценности, считает эксперт-международник Олег Волошин.

"Спасибо польскому главе МИД за резонансное высказывание. Оно заставило немало вчерашних адептов безапелляционного европейского выбора выбраться из европейских костюмов и забраться в схрон. Дело ведь не в конкретной исторической личности, а в том, что национализм отечественного разлива очень плохо сочетается с базовыми принципами и ценностями ЕС. И при жёстком выборе между Европой и национализмом кое-кто вчера своей риторикой явно выбрал последнее", — написал Волошин на своей странице в Facebook

Эксперт добавил: "Сегодня на встрече с вице-президентом Европарламента в Страсбурге (конечно, поляком, но кавалером нашего ордена "За заслуги") довелось услышать повторение слов польского министра".

Киев к заявлению Ващиковского отнесся болезненно. Как сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, в связи с этим МИД Украины вызывал посла Польши Яна Пекло. МИД обратил внимание посла на необходимость более сдержанного подхода к историческим вопросам.

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Депутат Верховной Рады от фракции "Радикальной партии", сын руководителя ОУН-УПА Юрий Шухевич выразил сомнение в том, что Киеву нужны "такие партнеры" и заявил, что поляки не вправе указывать Украине, кто является её героями.

Ранее представители польских властей неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и её активных деятелях. В частности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский отмечал, что будущие отношения Киева и Варшавы зависят от позиции украинской стороны по историческим вопросам.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Украинские исследователи, в свою очередь, считают эти события следствием войны Армии Крайовой с УПА, в которой принимало участи и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.