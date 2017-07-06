Предчувствие Майдана-2017: кто и зачем раскачивает Одессу

РИА Новости Украина
В Одессе опять неспокойно. В понедельник, 26 июня, около 200 горожан пришли под стены Одесской облгосадминистрации, требуя от губернатора Максима Степанова обеспечить расследование нескольких резонансных событий, произошедших в последнее время в городе и Одесской области. Последней каплей стало избиение активистов, которые освещали "неудобные моменты" в работе Одесской мэрии, пишет Михаил Денисенко.
Хроника скандалов
Протест под ОГА
В субботу 24 июня неизвестные избили общественницу Светлану Подпалую. У женщины травмирован затылок и грудной отдел позвоночника, повреждены зубы. На лице – синяки. В последние годы она была организатором и участником целого ряда акций по борьбе с незаконной застройкой побережья и пляжей, а также выступала в защиту зеленых насаждений.
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Ранее был буквально вынесен из зала и также избит под Одесской мэрией общественник и журналист Юрий Дьяченко, который снимал согласительный совет, проходивший под руководством Геннадия Труханова. Удалить его из зала потребовал сам мэр, поскольку "депутаты на видео выглядят, как клоуны".
Между тем, за последний месяц мэр Одессы Геннадий Труханов личным распоряжением передал в аренду структурам бизнесмена Владимира Галантерника пляж "Лагуна" и 7 тыс. кв. Метров пляжа "Дельфин". На сессии Одесского горсовета 14 июня было утверждено более сотни решений, которые, вопреки регламенту, были поданы за день до совещания, так что депутаты и общественность просто не успели с ними ознакомиться. В основном это были вопросы о передаче в аренду городской земли.
Ранее Одесский горсовет уже "отличился" покупкой корпуса "Краяна" по завышенной в 16 раз цене, согласованием ряда скандальных строительных проектов и решением вооружить муниципальную охрану дубинками. Новые событие только подлили масла в огонь.
Неспокойно сейчас и в Одесской области. У директора национального парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева пропал сын, которого нашли через несколько часов со следами побоев. Уже второй год Русев пытается противостоять местным рыбакам, привыкшим заниматься незаконным выловом рыбы в заповедной зоне, а также Минобороны, которое претендует на часть земель парка. По словам Русева, правоохранительные органы саботировали все его обращения.
"Накипело"
Протест под ОГА
Эти и другие истории, всколыхнувшие одесскую общественность, стали поводом для митинга, который прошел 26 июня возле здания Одесской ОГА, и неприятного разговора активистов с губернатором Максимом Степановым. Его окружили плотным кольцом, кричали "Позор!" и "В отставку!". Общественники обвиняли Степанова в отсутствии реакции по поводу многочисленных нарушений законодательства со стороны Одесской мэрии. Одновременно – призывали его дать оценку скандальным событиям и способствовать их скорейшему расследованию.
Губернатор вел себя уверенно, однако согласился создать комиссию, в которую войдут активисты и представители правоохранительных органов. А требования общественников об отставке руководителей Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина и прокуратуры Одесской области Олега Жученко губернатор не поддержал.
Протест под ОГАС протестующими Максим Владимирович провел больше часа. Активистам общения не хватило и они попробовали преодолеть заслон охраны и пройти в здание Одесской ОГА вслед за губернатором, но этого сделать получилось.
По накалу акция напоминала события 2014 года. Комплиментов главе Одесской области никто не делал, зато ругали беспощадно. Судя по реакции в соцсетях, протестующие остались недовольны позицией Степанова: губернатор не осудил Труханова, несколько раз "подколол" активистов, Ивану Русеву попенял на то, что его сын возит людей по заповеднику без спасательных жилетов. Вероятно, общение не понравилось и самому Степанову.
"Битва за Одессу"
Протест под ОГА
За событиями, которые происходят в последнее время в Одессе, могут стоять конкретные люди местного и национального масштаба, которые пытаются манипулировать горожанами в своих целях. Об этом говорят сразу несколько наших источников в городской и областной власти.
Далее мы публикуем информацию, которую пока невозможно доказать, но она активно циркулирует во властных коридорах. Суть этих слухов в том, что между олигархами и местной элитой началась грандиозная "битва за Одессу".
В частности, говорят о том, что контроль над городом может интересовать Игоря Коломойского. Ожидается, что в скором времени Украина начнет получать большие деньги на восстановление разрушенного Донбасса и олигарх, якобы, планирует заработать на этом хорошие деньги, что поможет возродить его бизнес-империю. Для этого ему жизненно важен выход к морю. В свое время Коломойский уже брал "под крыло" Одесскую область, добившись назначения на пост губернатора своего приближенного Игоря Палицы.
Что касается самой Одессы, то негласный контроль за городом долгое время оставался в руках у бизнесмена Александра Ангерта. Но с мая нынешнего года "Одесса – снова невеста" и, по информации наших источников, мэр Геннадий Труханов уже смог заполучить часть "империи Ангерта" и теперь спешит распорядиться капиталом через доверенных лиц. Именно с этим наш информатор связывает "лавину решений" по передаче пляжей "Лагуна" и "Дельфин" структурам бизнесмена Владимира Галантерника, а также массовую раздачу земли на последней сессии горсовета.
Менее явные интересы в Одессе могут быть у силового блока украинской политики во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым.
Не имей сто друзей…
Протест под ОГА
Каждый из центров влияния имеет в горсовете своих высокопоставленных посредников. По данным наших источников, Игорь Коломойский влияет на ситуацию в Одессе через вице-мэра по безопасности Андрея Котляра, а Александр Турчинов – через вице-мэра Олеся Янчука, который в числе прочего занимается вопросами торговли. Именно в сферах деятельности этих двух чиновников произошли описанные в начале этой статьи события, возмутившие одесситов.
Журналиста Юрия Дьяченко, который снимал на камеру совещание в мэрии, вынес из зала и нанес побои сотрудник охраны, которая подчиняется Котляру (губернатор заявил, что дело в отношении этого сотрудника уже расследует полиция). Скандальное решение о выделении департаменту городской безопасности денег на дубинки и газовые баллончики также презентовал Андрей Иванович.
Торговое ведомство на днях "отметилось" погромом стихийного рынка на улице Ицхака Рабина, где также не обошлось без расталкивания людей, причем досталось и покупателям. Таким образом, были обижены те, кто всегда выступал против политики мэра Одессы Труханова особенно активно – общественники и торговцы. В ту же "копилку" – избиение активистки Светланы Подпалой.
До сих пор Геннадий Труханов либо не осудил, либо вовсе не прокомментировал эти эпизоды. Зато получился скандал, который раскручивается все больше. Ведь синяки и ссадины у людей настоящие, права целых групп населения нарушены, а СМИ регулярно сообщают о том, что благоустраиваемые мэрией рынки и лучшие пляжи города уходят в руки Владимира Галантерника и других приближенных Труханова.
По версии наших информаторов, некоторые силы заинтересованы в том, чтобы изменить расстановку во властных структурах Одессы. Учитывая количество претензий к мэру Одессы Геннадию Труханову и последние скандальные события в городе, история может получить дополнительный стимул.
Будет ли "Одесский майдан"?
Протест под ОГА
В кулуарах поговаривают, якобы одна из групп хочет видеть на месте мэра Одессы нынешнего губернатора Максима Степанова, а возглавить Одесскую область претендует Михаил Шмушкович – соратник нардепа Алексея Гончаренко.
О "планах Степанова возглавить Одессу" заявил на митинге под стенами ОГА общественник Павел Поламарчук. И, если версия о готовящейся ротации верна, приходится признать, что протестующие под ОГА люди "наломали" функционерам все планы. Вместо "челобитной" на имя губернатора о мэре-негоднике получился мощный прессинг самого Степанова.
Лето 2017 года обещает быть не менее жарким, чем весна и осень 2016 года. Когда в дело идут кулаки – добра ждать не приходится. Конечно, с улиц города вытесняются стихийные торговцы. Одесса становится чище, но люди остаются без работы или арендуют МАФы у новых хозяев за 10-12 тыс. гривен в месяц. Точно так же одесситов вытесняют с пляжей, где новые рестораны появляются прямо на песке. Это все больше раздражает активное меньшинство одесситов. И вероятно, что результаты "Одесского майдана", к которому активисты уже готовы, не порадуют ни мэра, ни тех, кто пытается "развести костер" под его креслом.