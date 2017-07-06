Предчувствие Майдана-2017: кто и зачем раскачивает Одессу

РИА Новости Украина

В Одессе опять неспокойно. В понедельник, 26 июня, около 200 горожан пришли под стены Одесской облгосадминистрации, требуя от губернатора Максима Степанова обеспечить расследование нескольких резонансных событий, произошедших в последнее время в городе и Одесской области. Последней каплей стало избиение активистов, которые освещали "неудобные моменты" в работе Одесской мэрии, пишет Михаил Денисенко.

Хроника скандалов

Протест под ОГА

В субботу 24 июня неизвестные избили общественницу Светлану Подпалую. У женщины травмирован затылок и грудной отдел позвоночника, повреждены зубы. На лице – синяки. В последние годы она была организатором и участником целого ряда акций по борьбе с незаконной застройкой побережья и пляжей, а также выступала в защиту зеленых насаждений.

Читайте также: Богуцкая: если вы из-за всего этого стояли на Майдане, вы — больные люди

Ранее был буквально вынесен из зала и также избит под Одесской мэрией общественник и журналист Юрий Дьяченко, который снимал согласительный совет, проходивший под руководством Геннадия Труханова. Удалить его из зала потребовал сам мэр, поскольку "депутаты на видео выглядят, как клоуны".

odessa-life.od.ua Протест под Одесской ОГА

Между тем, за последний месяц мэр Одессы Геннадий Труханов личным распоряжением передал в аренду структурам бизнесмена Владимира Галантерника пляж "Лагуна" и 7 тыс. кв. Метров пляжа "Дельфин". На сессии Одесского горсовета 14 июня было утверждено более сотни решений, которые, вопреки регламенту, были поданы за день до совещания, так что депутаты и общественность просто не успели с ними ознакомиться. В основном это были вопросы о передаче в аренду городской земли.

Ранее Одесский горсовет уже "отличился" покупкой корпуса "Краяна" по завышенной в 16 раз цене, согласованием ряда скандальных строительных проектов и решением вооружить муниципальную охрану дубинками. Новые событие только подлили масла в огонь.

Неспокойно сейчас и в Одесской области. У директора национального парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева пропал сын, которого нашли через несколько часов со следами побоев. Уже второй год Русев пытается противостоять местным рыбакам, привыкшим заниматься незаконным выловом рыбы в заповедной зоне, а также Минобороны, которое претендует на часть земель парка. По словам Русева, правоохранительные органы саботировали все его обращения.

"Накипело"

Протест под ОГА

Эти и другие истории, всколыхнувшие одесскую общественность, стали поводом для митинга, который прошел 26 июня возле здания Одесской ОГА, и неприятного разговора активистов с губернатором Максимом Степановым. Его окружили плотным кольцом, кричали "Позор!" и "В отставку!". Общественники обвиняли Степанова в отсутствии реакции по поводу многочисленных нарушений законодательства со стороны Одесской мэрии. Одновременно – призывали его дать оценку скандальным событиям и способствовать их скорейшему расследованию.

odessa-life.od.ua Протест под Одесской ОГА

Губернатор вел себя уверенно, однако согласился создать комиссию, в которую войдут активисты и представители правоохранительных органов. А требования общественников об отставке руководителей Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина и прокуратуры Одесской области Олега Жученко губернатор не поддержал.

Протест под ОГАС протестующими Максим Владимирович провел больше часа. Активистам общения не хватило и они попробовали преодолеть заслон охраны и пройти в здание Одесской ОГА вслед за губернатором, но этого сделать получилось.

По накалу акция напоминала события 2014 года. Комплиментов главе Одесской области никто не делал, зато ругали беспощадно. Судя по реакции в соцсетях, протестующие остались недовольны позицией Степанова: губернатор не осудил Труханова, несколько раз "подколол" активистов, Ивану Русеву попенял на то, что его сын возит людей по заповеднику без спасательных жилетов. Вероятно, общение не понравилось и самому Степанову.

"Битва за Одессу"

Протест под ОГА

За событиями, которые происходят в последнее время в Одессе, могут стоять конкретные люди местного и национального масштаба, которые пытаются манипулировать горожанами в своих целях. Об этом говорят сразу несколько наших источников в городской и областной власти.

Далее мы публикуем информацию, которую пока невозможно доказать, но она активно циркулирует во властных коридорах. Суть этих слухов в том, что между олигархами и местной элитой началась грандиозная "битва за Одессу".

odessa-life.od.ua Протест под Одесской ОГА

В частности, говорят о том, что контроль над городом может интересовать Игоря Коломойского. Ожидается, что в скором времени Украина начнет получать большие деньги на восстановление разрушенного Донбасса и олигарх, якобы, планирует заработать на этом хорошие деньги, что поможет возродить его бизнес-империю. Для этого ему жизненно важен выход к морю. В свое время Коломойский уже брал "под крыло" Одесскую область, добившись назначения на пост губернатора своего приближенного Игоря Палицы.

Что касается самой Одессы, то негласный контроль за городом долгое время оставался в руках у бизнесмена Александра Ангерта. Но с мая нынешнего года "Одесса – снова невеста" и, по информации наших источников, мэр Геннадий Труханов уже смог заполучить часть "империи Ангерта" и теперь спешит распорядиться капиталом через доверенных лиц. Именно с этим наш информатор связывает "лавину решений" по передаче пляжей "Лагуна" и "Дельфин" структурам бизнесмена Владимира Галантерника, а также массовую раздачу земли на последней сессии горсовета.

Менее явные интересы в Одессе могут быть у силового блока украинской политики во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым.

Не имей сто друзей…

Протест под ОГА

Каждый из центров влияния имеет в горсовете своих высокопоставленных посредников. По данным наших источников, Игорь Коломойский влияет на ситуацию в Одессе через вице-мэра по безопасности Андрея Котляра, а Александр Турчинов – через вице-мэра Олеся Янчука, который в числе прочего занимается вопросами торговли. Именно в сферах деятельности этих двух чиновников произошли описанные в начале этой статьи события, возмутившие одесситов.

Журналиста Юрия Дьяченко, который снимал на камеру совещание в мэрии, вынес из зала и нанес побои сотрудник охраны, которая подчиняется Котляру (губернатор заявил, что дело в отношении этого сотрудника уже расследует полиция). Скандальное решение о выделении департаменту городской безопасности денег на дубинки и газовые баллончики также презентовал Андрей Иванович.

odessa-life.od.ua Протест под Одесской ОГА

Торговое ведомство на днях "отметилось" погромом стихийного рынка на улице Ицхака Рабина, где также не обошлось без расталкивания людей, причем досталось и покупателям. Таким образом, были обижены те, кто всегда выступал против политики мэра Одессы Труханова особенно активно – общественники и торговцы. В ту же "копилку" – избиение активистки Светланы Подпалой.

До сих пор Геннадий Труханов либо не осудил, либо вовсе не прокомментировал эти эпизоды. Зато получился скандал, который раскручивается все больше. Ведь синяки и ссадины у людей настоящие, права целых групп населения нарушены, а СМИ регулярно сообщают о том, что благоустраиваемые мэрией рынки и лучшие пляжи города уходят в руки Владимира Галантерника и других приближенных Труханова.

По версии наших информаторов, некоторые силы заинтересованы в том, чтобы изменить расстановку во властных структурах Одессы. Учитывая количество претензий к мэру Одессы Геннадию Труханову и последние скандальные события в городе, история может получить дополнительный стимул.

Будет ли "Одесский майдан"?

Протест под ОГА

В кулуарах поговаривают, якобы одна из групп хочет видеть на месте мэра Одессы нынешнего губернатора Максима Степанова, а возглавить Одесскую область претендует Михаил Шмушкович – соратник нардепа Алексея Гончаренко.

О "планах Степанова возглавить Одессу" заявил на митинге под стенами ОГА общественник Павел Поламарчук. И, если версия о готовящейся ротации верна, приходится признать, что протестующие под ОГА люди "наломали" функционерам все планы. Вместо "челобитной" на имя губернатора о мэре-негоднике получился мощный прессинг самого Степанова.

Лето 2017 года обещает быть не менее жарким, чем весна и осень 2016 года. Когда в дело идут кулаки – добра ждать не приходится. Конечно, с улиц города вытесняются стихийные торговцы. Одесса становится чище, но люди остаются без работы или арендуют МАФы у новых хозяев за 10-12 тыс. гривен в месяц. Точно так же одесситов вытесняют с пляжей, где новые рестораны появляются прямо на песке. Это все больше раздражает активное меньшинство одесситов. И вероятно, что результаты "Одесского майдана", к которому активисты уже готовы, не порадуют ни мэра, ни тех, кто пытается "развести костер" под его креслом.