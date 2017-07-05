Взрыв и пожар на нефтебазе под Одессой: есть пострадавшие

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Спасатели потушили пожар на территории нефтебазы под Одессой. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пресс-служба ГСЧС В Одесской области на нефтебазе произошел пожар

В ГСЧС уточнили, что около 11:30 на железнодорожной станции на территории нефтебазы возник пожар бензовоза на сливной эстакаде. В 12:30 пожар был полностью потушен на площади 100 кв. м.

Смотрите также: Масштабный пожар в Хмельницком: работа спасателей

Предварительно пострадали два человека — водитель бензовоза и сотрудник нефтебазы.

К тушению пожара привлекались 15 единиц техники и 60 человек личного состава.

Ранее СМИ сообщили о взрыве на нефтебазе в Вишневом.