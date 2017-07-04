Под Одессой избили депутата

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на вторник совершили нападение на депутата Черноморского городского совета (ранее — Ильичевск) от партии "Возрождение" Дмитрия Гапоненко.

Инцидент произошел около полуночи в подъезде дома депутата

"По словам депутата, возвращаясь домой с прогулки, он подошел к лифту. В это время между первым и вторым этажами находился неизвестный мужчина, который, увидев депутата, резко спустился и нанес удары кулаком по лицу. После этого неизвестный скрылся", — цитирует "Думская" журналиста Ольгу Иванову.

Сам депутат исключил версию ограбления, "так как преступник ничего не взял". По его мнению, нападение может быть связано с его депутатской деятельностью.

У Гапоненко рассечена бровь.