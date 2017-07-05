В Одесской области на нефтебазе произошел взрыв

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Пожар произошел на нефтебазе "Свитанок", расположенной в трех километрах от Одессы в поселке Усатово. По словам очевидцев, там взорвался бензовоз, есть пострадавшие.

"Минут 30 назад взорвался и сгорел бензовоз ОККО на нефтебазе "Свитанок" (Усатово), и похоже пожар на нефтебазе продолжается", — пишет пользователь "Одесского форума".

В пресс-службе облуправления ГСЧС сообщили, что на нефтебазе горит цистерна. Очевидцы информируют об одном пострадавшем.

По неподтвержденной информации, пострадал один человек – у него серьезные ожоги. Однако официальной информации о пострадавших пока нет.

Ранее СМИ сообщили о взрыве на нефтебазе в Вишневом.