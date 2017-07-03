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    Фотоленты

    На месте взрыва автомобиля в центре Одессы

    (обновлено: )44520
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    facebook.com/gunp.odessa
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    facebook.com/gunp.odessa
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    REUTERS facebook.com/gunp.odessa
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    facebook.com/gunp.odessa
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    facebook.com/gunp.odessa
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    facebook.com/gunp.odessa
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    facebook.com/gunp.odessa
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    facebook.com/gunp.odessa
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    facebook.com/gunp.odessa
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    facebook.com/gunp.odessa

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    Легковой автомобиль Toyotа Camry взорван с помощью радиоуправляемого взрывного устройства в центре Одессы, сообщил в понедельник отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

    Взрыв авто в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Взрыв авто в Киеве. Такой теракт предотвратить было невозможно - Ягун

    В воскресенье, 2 июля, в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что на автостоянке, возле одного из домов по улице Маразлиевской, произошел взрыв легкового автомобиля Toyotа Camry.

    На место происшествия выехала следственно оперативная группа и эксперты-взрывотехники. При обследовании выяснилось, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе.

    С места происшествия изъяты все фрагменты устройства и направлены на проведение соответствующих экспертиз.

    По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

    По информации представителя регионального главка полиции, данный автомобиль принадлежит одному из "бывших одесских депутатов", отмечает УНИАН.

    Читайте также: Новая "ФУА-ГРА" для Донбасса, или Противостояние Берлина и Парижа

    Напомним, ранее в Донбассе произошел взрыв автомобиля, в котором находились военнослужащие СБУ. В СБУ сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. По данным СБУ, пострадали также три человека. Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв автомобиля с сотрудниками СБУ в Донецкой области как террористический акт.

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