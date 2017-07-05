Курортный сезон в Одессе: европейский сервис пока очень далеко – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Курортный сезон – в самом разгаре. Турагентства и туристические города соревнуются за клиентов.

В этом году есть из чего выбирать, поскольку, кроме уже привычных для украинцев Турции и Египта, после ведения безвиза открылись новые направления. Пока они не самые дешевые, но альтернатива все же есть.

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Как на этом фоне выглядят отечественные курорты и как к лету подготовилась Одесса, сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Тарасенко.

Что можно сказать о курортном сезоне?

– Курортный сезон наконец-то у нас стартовал. Был довольно холодный май и довольно прохладный июнь. Весь месяц все переживали, прогреется ли море. Температура воды была плюс 16, плюс 17. Вот ближе к первым числам июля она достигла плюс 20 градусов. И, в принципе, курортный сезон полномасштабно начался.

Люди приехали на пляжи, пляжи были довольно забиты. Но сегодня, к сожалению, снова у нас похолодание.

Но уже в Одессе людей много. Насчет того, довольны ли принимающие одесситы курортным сезоном, еще сказать сложно, потому что все-таки не таким был июнь, каким хотелось бы, чтобы он был. Потому что было довольно прохладно. И не так много людей было в июне.

Надеемся, что в июле-августе это компенсируется, потому что очень много интересных мероприятий: с 14 по 22 июля будет проходить уже Одесский международный кинофестиваль, а 15 июля Одесса принимает, уже также традиционно, финал суперкубка Украины между "Шахтером" и "Динамо", куда тоже приедет очень много людей.

По сравнению с прошлым годом, рост цен существенный или незначительный?

– Цены немножко поднялись. Они растут из года в год, эту тенденцию остановить довольно тяжело. И немножко поднялись цены в этом году на жилье.

Я думаю, учитывая то, что минувшие два года, минувшие два сезона летних было очень много у нас отдыхающих, и гостиницы просто были забиты, не только гостиницы, но и частный сектор, причем, не только в Одессе, но и в Одесской области – в Затоке, в Коблево, в Каролино-Бугазе. И вот люди принимающие, хозяева этих гостиниц, поняли, что можно немножко поднять цены.

В принципе, в этом году процентов на 15-20 в среднем на жилье цены поднялись. Что касается продуктов, то тоже немножечко есть такое подорожание, но я думаю, что тому виной инфляция.

А относительно сервиса: если цены растут, то сервис, пожалуй, тоже должен улучшаться?

– Должен, но поступают различные отзывы. Есть люди, которые довольны, есть люди, которые не очень довольны.

В целом, отмечают, что пока-что уровень сервиса у нас не дотягивает до европейских, зарубежных лидирующих курортов. Но такие передовые гостиницы, более дорогие, они, конечно же, больше за этим следят.

Это касается и ресторанов, и кафе. А рестораны и гостиницы немножко более низкого ценового сегмента немножко еще пока страдают, и случаются негативные отзывы. Есть люди, которые недовольны. Какой уровень цен, такой у нас и сервис. Пока что еще не на европейском уровне, не совсем.

На каком уровне контроль качества правил продажи продуктов в Одессе? Случаев отравлений в учреждениях массового питания не было в этом сезоне?

– Массовых пока что в этом году не было. Есть, конечно же, сезонный такой всплеск. Вот очень много сейчас овощей, та же клубника, черешня. То есть люди не всегда хорошо ее моют, и инфекционные больницы традиционно летом забиты.

К тому же в этом году такой тоже негативный фактор – всплеск заболевания кори. Довольно много как маленьких детей, так есть и взрослые, которые попали с такой инфекцией в больницу. Поэтому, в принципе, если судить по данным медучреждений, то довольно много людей.

Но таких массовых именно случаев в каком-то одном ресторане или каком-то одном кафе нет.

Продажу рыбы не запрещали?

– После всплеска ботулизма, после той смерти, которая даже была зафиксирована в Одесской области, конечно же, были очень усилены проверки. Но запрета нет.

В принципе, довольно свободно продается рыба, как вяленая, так и сушеная, как на рынке "Привоз" том же, так и даже вдоль трассы, можно ехать по таким пляжным городам, как Каролино-Бугаз, та же Затока. Ее как раньше продавали, так и сейчас продают довольно открыто.

macos.livejournal.com Одесский рынок "Привоз"

Но были довольно серьезные проверки, и какая-то часть рыбы была изъята. То есть та, которая попала под подозрение. Но опять же, это не носило массового характера.

Дороги ремонтируют?

– Да, в этом году дороги у нас начали ремонтировать. Очень масштабно. Если в прошлом году в основном только было все внимание к трассе Одесса-Рени, которой занимался Михеил Саакашвили, то в этом году пять направлений было взято по Одесской области.

Это не только трасса Одесса-Рени, но и дорога на Вилково, часть которой недавно открывал президент, также очень серьезное внимание сейчас уделили дорогам в сторону Николаева, в сторону Вознесенска и в сторону Приднестровья и Молдовы.

То есть в области дороги взялись ремонтировать. Но, конечно же, проблемных мест еще очень и очень много. И в городе тоже видно даже то там, то там на разных улицах возникают ремонтные бригады, латают ямы, некоторые даже участки ремонтируют капитально.

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Но, опять же, многие этим недовольны, потому что в разгар лета, когда много отдыхающих, много машин в городе, идут и массовые ремонтные работы. Это вызывает пробки и, конечно же, есть люди, которые этим недовольны. То есть вскоре, я думаю, у нас будет ситуация получше.

Ранее Александр Тарасенко сообщил, что визит президента сопровождался перекрытием центра города, пробками, усиленными мерами безопасности, а также советскую атрибутику "от греха подальше" прикрыли желто-голубыми шариками.