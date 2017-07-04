Одесса: регион накрыла эпидемия кори

РИА Новости Украина

В Одессе от кори умерли два ребенка. По словам медиков, в городе уже зарегистрировано около 300 случаев подозрения на заболевание, а каждый день с похожими симптомами обращается еще 10 человек. Лекарства от кори не существует – спасти может только прививка, сообщает издание Od-News.

Читайте также: Кибератака на Украину: банки оправятся не скоро – эксперт

Два ребёнка умерли под присмотром врачей в Одесской областной детской больнице. По словам специалистов, причиной смерти стала пневмония – наиболее частое осложнение, сопровождающее корь. Ключевую роль сыграло то, что дети были не привиты, говорят медики.

"Оба ребёнка не были привиты. Коревая пневмония протекает очень тяжело", — сказала главврач городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

За последнее время количество вакцинированных детей возросло до 45%, но это всё равно очень низкий показатель. По словам медиков, сейчас в инфекционную больницу в день обращаются до 10 человек с подозрением на корь.

"Уже зарегистрировано 279 случаев подозрения на корь. 70% из них — дети. По области зарегистрировано 389 подозрений на корь, лабораторно подтверждено у 344 больных", – заявила главный внештатный педиатр департамента здравоохранения Одесского горсовета Анна Лунёва.

Лекарств от кори не существует. Чтобы защитить себя от заболевания нужно прививаться, говорят медики. Если количество привитых людей будет превышать 95%, то опасного вируса можно будет не бояться.

В городских больницах достаточно вакцины от кори. Но многие просто не хотят прививаться. По словам медиков, всё потому, что люди не владеют информацией. Они боятся побочных эффектов вакцинации не понимая, что без неё всё может обернуться ещё хуже.

По заверениям медиков, вакцина, которая поступает в больницы, проходит все необходимые проверки. Сейчас некачественных препаратов просто нет, а самые серьёзные осложнения от них совсем не страшны — это небольшая температура и легкий стресс у ребёнка.

"У нас есть прекрасная вакцина бельгийского производства. При получении вакцины соблюдены все холодовые элементы, – говорит главврач детской городской поликлиники №2 Екатерина Патраманская. – Это миф о каких-то тяжелых осложнениях. Осложнения бывают только тогда, когда ребёнок заболел. Только тогда есть осложнения".

Число родителей, которые готовы прививать своих детей, постепенно растёт. В условиях вспышки опасного заболевания самое важное защитить своё чадо.

Сейчас проблема кори актуальна не только в Украине. Со вспышкой опасного заболевания столкнулась часть Европы и Америки. Проблема обретает мировые масштабы.

Единственный метод защиты – прививка

В Одесской ОГА отметили, что в 2016 году только 42% малышам до года и 28% детям до шести лет была сделана прививка от кори. Это очень низкий показатель – при том, что Одесская область полностью обеспечена вакцинами от болезни. Речь идёт о бельгийском препарате, который имеется во всех медицинских учреждениях области, пишет Пушкинская.net.

По словам специалистов, симптомами болезни являются высокая температура, насморк, кашель, сыпь, иногда рвота и понос. Часто корь осложняется пневмонией или поражением головного мозга. При этом специфического лечения от инфекции не существует. Единственный эффективный метод защититься – сделать прививку.

Корь – это острая вирусная и очень заразная инфекция, проявляющаяся повышенной температурой тела, симптомами простуды и обильной сыпью по всему телу Источник инфекции – больной человек, который является заразным с последних 2-х дней инкубационного периода до 4-го дня после высыпаний. В результате перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет. Особенно опасна корь для детей.