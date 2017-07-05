В Одессе полицейский автомобиль сбил женщину

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В Одессе автомобиль патрульной полиции в среду совершил наезд на женщину-пешехода, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции региона.

Правоохранители подчеркивают, что пострадавшая женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

"Около 11 часов автомобиль Toyota Prius двигался в крайнем правом ряду по Фонтанской дороге, в направлении улицы Чубаевской. Водителем был совершен наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги слева направо в неустановленном месте. Женщина доставлена в больницу. Материалы происшествия оформлены и направлены в следственные органы прокуратуры", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что видео с авторегистратора приобщено к материалам дела.

В то же время общественный активист Владислав Сердюк со ссылкой на слова потерпевшей сообщил, что ДТП произошло на пешеходном переходе.

"Автомобиль полиции сбил женщину на 7 ст. Фонтана на пешеходном переходе. По описанию автомобиля — патрульная полиция. Остановились, записали данные потерпевшей, вызвали скорую помощь и уехали. Информация со слов потерпевшей, которая находится в больнице с переломами", — написал Сердюк в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Левом берегу лошадь из конной полиции сбила женщину, гуляющую в лесной зоне с дочкой.