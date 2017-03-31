В Николаеве офицер полиции на Lexus насмерть сбил пешехода

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Николаеве автомобиль Lexus GS300 сбил пешехода, пытавшегося перебежать улицу в неположенном месте, сообщает местное издание "Новости-N".

Информацию о происшествии подтвердили в управлении патрульной полиции Николаева.

За рулем Lexus находился сотрудник управлений уголовного розыска Николаевского областного управления полиции в звании лейтенанта. По предварительным данным, водитель был трезв.

Как отмечается, пешеход неожиданно выбежал на дорогу по ходу движения автомобиля. Водитель применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

От полученных травм пострадавший, мужчина лет 30-35, скончался на месте происшествия. Его личность пока не установлена — никаких документов у погибшего при себе не было.

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