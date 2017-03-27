В Киеве конная полиция сбила женщину с ребенком

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в лесной зоне на Левом берегу лошадь из конной полиции сбила женщину, гуляющую в лесной зоне с дочкой, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Сегодня у меня произошел очень неприятный инцидент. Я гуляла в лесной зоне Русановки с дочкой и меня на полном ходу сбила лошадь, я упала и проехалась по земле и корням. Было очень страшно, потому что я боялась, что вторая лошадь, которая была сзади, побежит по мне или собьет моего ребенка. Все произошло очень быстро, а случилось это потому, что лошадь испугалась бегущей собаки и начала резко убегать от нее, девушка-полицейская, которая была на лошади, не могла с ней справиться", – рассказала Мария подробности порталу.

По ее словам, полицейские предложили вызвать "скорую", однако от этого предложения она отказалась. Также патрульные успокоили женщину обменялись с ней контактами.

"Они сказали, что лошади боятся собак, но они в этом направлении работают", – добавила Мария.

Напомним, в Киеве на Радужном массиве вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. Позднее возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. Сообщалось, что в результате инцидента был ранен один человек.