наверх
27.03.201715:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.31+ 0.12
  • USD27.12+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве конная полиция сбила женщину с ребенком

    (обновлено: )34
    Пострадавшая рассказала, что лошадь испугалась бегущей собаки и начала резко убегать, а девушка-полицейская, которая была на лошади, не могла справиться с животным.
    Конная полиция Киева
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в лесной зоне на Левом берегу лошадь из конной полиции сбила женщину, гуляющую в лесной зоне с дочкой, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

    Полиция в Балаклее. Видео
    Канал на Youtube Национальной полиции Украины
    Балаклея. Полиция усиленно патрулирует опустевший город

    "Сегодня у меня произошел очень неприятный инцидент. Я гуляла в лесной зоне Русановки с дочкой и меня на полном ходу сбила лошадь, я упала и проехалась по земле и корням. Было очень страшно, потому что я боялась, что вторая лошадь, которая была сзади, побежит по мне или собьет моего ребенка. Все произошло очень быстро, а случилось это потому, что лошадь испугалась бегущей собаки и начала резко убегать от нее, девушка-полицейская, которая была на лошади, не могла с ней справиться", – рассказала Мария подробности порталу.

    По ее словам, полицейские предложили вызвать "скорую", однако от этого предложения она отказалась. Также патрульные успокоили женщину обменялись с ней контактами.

    "Они сказали, что лошади боятся собак, но они в этом направлении работают", – добавила Мария.

    Напомним, в Киеве на Радужном массиве вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. Позднее возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. Сообщалось, что в результате инцидента был ранен один человек.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Предполагаемый убийца Дениса Вороненкова Павел Паршов
      Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
      Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
      Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
      Состав с углем ожидает отправку в Донецк
      Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
      Массовые задержания активистов в Минске
      Протесты в День Воли в Минске