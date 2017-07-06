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    В Одесской области горело грузовое судно

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    В ГСЧС сообщили, что к ликвидации пожара на грузовом судне привлекалось 7 единиц основной пожарной техники и 36 человек личного состава.
    Пожар на грузовом судне в Одесской области
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В Одесской области загорелось грузовое судно, которое находилось  в водной акватории реки Дунай в ожидании ремонта, сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг.

    "В Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Килия на территории Килийского Судостроительный-судоремонтного завода произошло задымление в кормовой части грузового судна, находящегося в водной акватории реки Дунай в ожидании ремонта. К месту происшествия были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что произошло возгорание настройки на палубе площадью 250 кв. м.(…) Пожар в 20:26 был локализован и в 22:10 полностью ликвидирован", — сообщает подробности ГСЧС.

    dsns.gov.ua
    Пожар на грузовом судне в Одесской области

    Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц основной пожарной техники и 36 человек личного состава.

    Как сообщалось ранее, ранее спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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