В Одесской области горело грузовое судно

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В Одесской области загорелось грузовое судно, которое находилось в водной акватории реки Дунай в ожидании ремонта, сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Килия на территории Килийского Судостроительный-судоремонтного завода произошло задымление в кормовой части грузового судна, находящегося в водной акватории реки Дунай в ожидании ремонта. К месту происшествия были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что произошло возгорание настройки на палубе площадью 250 кв. м.(…) Пожар в 20:26 был локализован и в 22:10 полностью ликвидирован", — сообщает подробности ГСЧС.

dsns.gov.ua Пожар на грузовом судне в Одесской области

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц основной пожарной техники и 36 человек личного состава.

Как сообщалось ранее, ранее спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.