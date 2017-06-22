Богуцкая: если вы из-за всего этого стояли на Майдане, вы - больные люди

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Дизайнер, а в недавнем прошлом врач-психиатр, горячо поддерживающая Майдан, смену власти, обратилась к "порохоботам" на свой странице в соцсети, признавшись в своей любви-нелюбви к Украине и резко высказавшись в адрес президента страны и терпеливого народа.

"Я разделяю понятия Страна Украина и Государство Украина. Когда вы пишете, что я не люблю Украину — отчасти правы. Я не люблю, не уважаю нашу государственную машину. Я презираю всеми фибрами души всю коррумпированную верхушку, благодаря действию-бездействию которой лишилась своей малой Родины. Страна Украина- для меня уникальная территория с чудесным трудолюбивым народом, прекрасной природой и мощнейшим потенциалом", — написала Лиза Богуцкая.

Как подчеркивает Богуцкая, она не проводит прямой ассоциации между президентом страны и страной.

"Я могу любить Украину и ненавидеть президента. Это нормально. Те, кто пишет, что стояли на Майдане ради того, что мы сейчас имеем- это больные люди. Более того, если вы считаете, что любя Украину необходимо любить президента, то какого черта вы стояли на Майдане? Почему не любили Януковича? Более того, разве можно сказать, что российские оппозиционеры и часть россиян, желая посадить в Гааге Путина на скамью подсудимых- не любят Россию? А разве можно назвать американцев, которые хотят импичмента Трампу- не любят Америку? Разве можно назвать румын, которые расстреляли чету Чаушеску, народом, ненавидящим свою страну?", — сообщила Богуцкая.

facebook.com/liza.bogutskaya Пост Лизы Богуцкой на Facebook

Как отметила автор, она может критиковать гаранта Конституции, т.к. он соврал на инаугурации несколько раз, что потребует уголовного расследования по окончании его каденции.

"Он подписал заявление, в котором уверил Конституционный суд, что не делает ничего такого, что противоречит его президентской деятельности, а именно не ведет никакого бизнеса. Далее президент сказал, что никогда и ни при каких условиях не нарушит Конституцию. Конечно, это не сам Гарант, а его политтехнологи теперь начинают внедрять в народ мысль, что Конституция — это декларативный документ, а не базовый. Если я критикую власть за коррупцию, за снижение уровня жизни, за обогащение за счет народа- это нормально в любой демократической стране. Так как ПАП многократно повторяет, что в Украине самая развитая демократия, то должен быть готов к критике, а не душить ее", — считает Богуцкая.

И, Богуцкая выразила надежду на то, что большинство украинцев очнутся от шоколадно- сладкого сна так же, как очнутся россияне от путина, "поднявшего страну с колен". Я очень надеюсь, что все, кто принимал участие в сговоре передачи Крыма России и бесконечной войны по Минским договоренностям — сядут пожизненно. Или лягут посмертно.