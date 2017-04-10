Снова двойка. Уроки русского диктанта для Украины

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Как ни странно, в киевском метро все еще можно встретить лайтбоксы с политической рекламой Украины как "единой страны" — на двух языках, русском и украинском: "Єдина країна/Единая страна".

Такая реклама появилась в самом начале событий на востоке Украины, когда после полусостоявшейся отмены Верховной Радой "языкового закона", постмайданная власть пыталась смягчить ситуацию, показать, что русскому языку (и его носителям) ничего не грозит. Теперь уже и не пытается — а реклама осталась.

В субботу 8 апреля радикалы сорвали проведение в Украине международной акции "Тотальный диктант-2017", заблокировав вход в Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве. На стены здания радикалы наклеили листовки с символикой "Национального корпуса", сотрудников центра к рабочим местам не пропускали, в их адрес звучали угрозы. Полиция в происходящее не вмешивалась. Радикалы потребовали отменить диктант и разместить соответствующее объявление на сайте РЦНК.

Это требование было выполнено, в целях обеспечения безопасности руководство РЦНК приняло решение не проводить диктант не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Националисты расценивают это как свою победу. "Не будут в Украине писать надиктованное москалями москальским языком", — говорится в заявлении, опубликованном на странице "Национального корпуса" в Facebook. Вот вам и "единая страна"…

"По требованию активистов диктант отменили! А что же в это время делала европейская полиция? К слову, европейские организации по защите… по защите всего, по защите обижаемых котят — они как бы не заметили этой ситуации, нет?" — саркастически вопросил в очередном видесюжете медиаэксперт Анатолий Шарий.

Националисты, совершая незаконные действия, никаких последствий для себя явно не опасаются — и вполне обоснованно. Они ведь действуют с властью заодно. И власть, и радикалы указывают гражданам, какие книги читать, а какие нет, какие фильмы смотреть, а какие нет, и вот уже — какие диктанты писать и на каком языке… Полное торжество "евродемократии".

Конечно, европейские организации "по защите всего" в данном случае не заметили нарушения чьих-либо прав. Очевидно, таковы европейские стандарты: у одних есть права, а у других…

Реакцию официальной Москвы резкой тоже назвать нельзя. Отреагировал Департамент информации и печати МИД РФ.

"Украинские радикал-националисты, вдохновляемые курсом нынешнего режима на тотальную украинизацию страны, 8 апреля сподобились на очередную русофобскую выходку – сорвали проведение в помещении представительства Россотрудничества в Киеве "тотального диктанта" по русскому языку, заблокировав вход в здание. Диктант, как известно, это сугубо гуманитарная акция по добровольной проверке грамотности по русскому языку, которая проводится в России и по всему миру для всех желающих.

Правоохранительные органы, как это принято на современной Украине, лишь боязливо наблюдали со стороны за происходящим вокруг здания Россотрудничества "действом", не предпринимая мер по наведению порядка.

Похоже, в Киеве настолько не уверены в правоте своей политики, что властям уже приходится воевать с самыми безобидными мероприятиями в сфере образования и просвещения", — говорится в комментарии, обнародованном на сайте МИД РФ.

"Пещерный национализм, пышным цветом расцветающий на Украине, вкупе с самолюбованием властей своими сомнительными "достижениями" на пути к так называемым "европейским ценностям", вызывает лишь чувство сожаления в связи с уготованной незавидной судьбой братскому украинскому народу", — подчеркнули в российском ведомстве.

В общем, это урок: война объявлена всему русскому, вслед за десоветизацией идет дерусификация.

Извлечь урок и сделать какие-то выводы должны те русские на Украине, кто поддержал политику украинских националистов. Об этом написал в своем блоге главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев.

"В 2014-м году украинские пропагандисты породили концепцию "я русский, но я за Украину и против России". И очень многие на эту концепцию повелись, в т.ч. и среди моих знакомых. А когда я им говорил, что их обманывают, они отвечали, что я тупой ватник и ничего не понимаю.

Прав в итоге, конечно, оказался я. Современная Украина в нынешнем виде будет последовательно вытеснять русскую культуру на обочину общественной жизни и уже это делает.

На место концепции "я русский, но я за Украину" приходит концепция "если ты за Украину, то перестань быть русским".

А те, кто будет продолжать цепляться за свою русскость, окажутся такими же париями общественно-политической жизни, как и мы, честные ватники.

Думаю, им должно быть довольно обидно, ведь они правда очень старались ради Украины и по справедливости могли бы рассчитывать на некую благодарность. Но слово "справедливость" — это не про современную Украину. И мне их почему-то совсем не жаль", — отметил Ткачев.

Остро отреагировал на инцидент представитель Украины на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук. По его словам, срыв диктанта — это сознательное превращение Украину в "город Глупов" (вспомним "Историю одного города" Салтыкова-Щедрина).

Блокирование радикалами здания РЦНК, где должен был состояться диктант, политик назвал проявлением "пещерного национализма и ненависти, которую необразованные, остановившиеся в своем развитии люди, уже доведшие Украину до социальной и экономической катастрофы, испытывают к грамотным и желающим учиться новому гражданам Украины".

Медведчук напомнил о том, что часть третья статьи 10 Конституции Украины гласит: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины".

На самом деле — и это еще один урок сорванного диктанта — ничего и никем уже давно не гарантируется.

Отметим, что в Николаеве, где проверить свою грамотность пришли 50 человек, организаторы решили было не отменять акцию. Но представители радикальных организаций не дали провести диктант, ворвавшись в здание академического русского художественного драмтеатра, где должно было проходить мероприятие.

Во время возникших словесных перепалок плохо стало организатору Тотального диктанта" николаевской поэтессе Людмиле Хасхачих, которой вызвали "скорую".

Националисты заявили напоследок, что в Николаеве это последняя "пророссийская акция", которая проходит без насилия.

Николаевская правозащитница Алина Яценко сообщила изданию "Новостной Николаев", что в здании было много полицейских, от которых она потребовала составления протокола об админнарушениях ("срыв мероприятия, оскорбления"), однако — "полиция бездействовала"…