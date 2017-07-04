Украина увеличила импорт газа из Европы

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. С начала года Украина импортировала 7 миллиардов кубов газа из стран Европы, что 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года, сообщает во вторник пресс-служба компании "Укртрансгаз".

"За шесть месяцев 2017 года для потребностей потребителей Украины 31 трейдер импортировал 7 миллиардов кубов газа, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году", — говорится в сообщении.

По данным компании, больше всего газа традиционно поступило в Украину по словацкому маршруту – 5,6 миллиарда кубов (80%), из польского и венгерского направлений было импортировано 0,6 и 0,7 миллиарда кубов соответственно.

Также сообщается, что за июнь 2017 года из европейских стран в Украину транспортировали 1 миллиард кубов "голубого топлива", в том числе 716 миллионов кубов из Словакии, 206,5 миллиона кубов — из Венгрии, 85,6 миллиона кубов — из Польши.

"Импорт газа уже 585 дней осуществляется только с территории Европы, по состоянию на сегодняшнее утро суточный режим составляет 35,3 миллиона кубометров", — говорится в сообщении.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.

"Укртрансгаз" в начале апреля сообщил, что Украина отобрала из ПХГ за прошедший отопительный сезон 6,7 миллиарда кубометров газа, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде. В частности, в первом квартале текущего года из подземных хранилищ было взято 3,9 миллиарда кубометров газа, что на 1,6 миллиарда меньше показателя прошлого года.