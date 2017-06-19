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    Волошин о "Марше равенства" и уроке толерантности

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (178)

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    Дискуссии вокруг "Марша равенства" показали: если вы учите кого-то толерантности, то будьте толерантными к тем, кто с вами не согласен. Иначе это уже не защита, а навязывание, уверен политический эксперт Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В Киеве прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества. Согласно информации пресс-службы полиции Киева, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек.

    Во время проведения "Марша равенства" произошли небольшие стычки полиции и противников марша, которые взорвали петарду. Полицейские на лошадях не допустили противников "Марша равенства" к колонне марша.

    Стоит отметить, что среди националистов не было замечено представителей "Национального корпуса", которые в последнее время принимают участие в акциях протеста.

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    Атмосферу вокруг "Марша равенства" на своей странице в Facebook прокомментировал политолог-международник Олег Волошин.

    "Вот только пытаешься быть толерантным, как тут вылезают защитники всяких девиантов и начинают тех, для кого они никак не вписываются в понятие нормы, называть отсталыми, пещерными и т.д. Если вы учите кого-то толерантности, то будьте толерантными к тем, кто с вами не согласен. Иначе это уже не защита, а навязывание, которое хочется послать именно туда, куда защищаемые этими умниками так любят…", — написал эксперт.

    Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и посол Британии в Украине Джудит Гоф поблагодарили правоохранителей за обеспечение правопорядка и безопасности во время "Марша равенства" в Киеве.

    А представитель оргкомитета Международного форума "КиевПрайд-2017" Руслана Панухник сообщала, что в столице избили двух участников "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества.

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    По ее словам, на одного из участников марша напали на Контрактовой площади в метро. Он был монитором от группы общественного наблюдения "Озон". На другого участника напали в районе станции метро "Петровка". По словам Панухник, нападавших было пятеро. Она добавила, что об этих фактах сообщили в полицию.

    Ранее сообщалось, что в Киеве напали на гражданина Израиля. Это случилось после завершения "Марша равенства".

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