Чешский политик: ЕС - тюрьма для народов Европы

РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в эфире телепрограммы "Вопросы Вацлава Моравца" вышел из себя, когда зашла речь об организации референдума о выходе Чехии из ЕС. Он назвал идею нелепой и безответственной, выразил готовность ездить по стране и разъяснять пагубность затеи с референдумом для судеб Чешской республики.

Но против референдума не возражал бы президент Милош Земан, а экс-президент Чехии Вацлав Клаус настойчиво повторяет, что настало время готовиться к выходу из европейской семьи. Кто прав?

"Европейский союз — это немного "тюрьма народов". Он ограничивает суверенитет отдельных государств. Это значит, что брюссельское руководство постепенно перенимает у них ответственность, право принимать решение по ключевым вопросам. Поэтому, в данном случае, я согласен с господином Клаусом", — сказал Sputnik член руководства партии NS-LEV21 Пршемысл Вотава.

Любомир Заоралек указал на последствия Brexit, и в качестве примера, помимо всего прочего, привел сокращение инвестиций, рост инфляции и снижение реальных доходов. Станет ли возможный выход Чешской республики из ЕС экономической катастрофой, или, наоборот, оздоровлением экономики? Мы знаем, что ЧР постепенно превращается в страну, которая лишь платит в бюджет ЕС…

— Конечно, дотации, которые приходят от Евросоюза, в настоящее время могут быть интересными. Но постепенно эти дотации будут уменьшаться, потому что ведутся переговоры о вступлении в ЕС других стран, говорят и о Украине, что было бы катастрофой. Конечно, тогда дотации будут направлены в первую очередь в эти страны.

Другой вопрос, станет ли это катастрофой для Чешской республики? Я полагаю, что нет. Большая часть капитала, который есть в Чехии, все равно пришел из Евросоюза. То есть я не верю в то, что эти фирмы могут, так сказать, собраться и уйти из Чешской республики. Они останутся здесь.

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Наша рабочая сила, к сожалению, интересна именно тем, что ее труд низко оплачивается. Немецкий, французский, итальянский капитал, конечно, ищет дешевую рабочую силу, и, к сожалению, это по-прежнему про нас. Чешская республика расположена в центре Европы. Следовательно, большинству компаний приходится путешествовать, и они вынуждены ездить через Чехию. Сейчас мы стали крупным складом Брюсселя, крупным складом ЕС, товары из которого возят по всей Европе.

В связи с тем, что Европейская Комиссия решила начать процедуру введения санкций против Чехии, Польши и Венгрии из-за того, что эти страны отказались принимать мигрантов согласно установленным квотам, начались разговоры о возможном выходе Чешской республики из ЕС и проведении референдума. Как Вы оцениваете данное решение Европейской Комиссии?

— То, что нам диктует Брюссель, ограничивает суверенитет всей страны. Чехия не должна оказаться в ситуации, в которой сейчас находятся Бельгия, Нидерланды, Франция или Великобритания, где исламистские террористы наводят страх на жителей.

Мы не хотим попасть в такое положение, и поэтому мы очень осторожны. К тому же миграционную волну спровоцировали сами Соединенные Штаты и ЕС, например, когда они осуществляли бомбардировки в Ливии, что, конечно же, привело к свержению Каддафи. Поток мигрантов идет как раз через Ливию. Похожая ситуация наблюдается в Ираке, Афганистане или Сирии.

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В дела всех этих стран вмешивались ЕС, НАТО или США. Последствия этого вмешательства теперь испытывает на себе Европа. То, что хочет с нами провести Брюссель, как раз и является ограничением суверенитета. Более того, я опасаюсь, что это решение необоснованно с законодательной точки зрения. Санкции за невыполнение квот… Это просто нелепо. Неудивительно, что снова начались разговоры о выходе из ЕС.