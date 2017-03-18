Причем здесь Украина? Чехия об ожидании наплыва мигрантов

РИА Новости Украина

Чешская Республика выдержала наплыв беженцев. Но справиться ли она в будущем с новой волной нелегальной миграции?

Количество нелегальных мигрантов в Чехии уменьшилось до уровня, который был перед миграционным кризисом. В прошлом году полиция задержала 5 261 нелегального мигранта, что по сравнению с 2015 годом на 3 302 человека меньше. В основном это были граждане Украины. По данным чешской миграционной службы уменьшение количества беженцев, проезжающих, через Чехию является одной из главных причин снижения потока миграции.

"Чешская республика является частью Европы и в будущем сдерживать постоянный наплыв мигрантов, она, точно не сможет. По этой причине Чехию также как и другие страны может захлестнуть масштабный поток незаконной миграции. Маловероятно, что те иностранцы, которые лишаться легального заработка, будут сразу уезжать на родину. В первую очередь это касается тех граждан, которые по причине долговых обязательств не хотят возвращаться в свою страну, и как можно дольше стараются остаться на территории Чешской республики. Их социальное положение будет очень неустойчивым — на границе легальности и за чертой бедности", — говорит Sputnik депутат от компартии Чехии и Моравии Зденек Маршичек (Zdeněk Maršíček).

"Часть приезжих будет стремиться уехать в другие страны ЕС. Подавляющее большинство из них (70-80%) будет пытаться обеспечить свое легальное пребывание на территории ЧР другими способами, в том числе с помощью противозаконных действий, направленных на обход миграционного законодательства. Какая-то часть приезжих окажется на нелегальном рынке труда, и в случае, если уволенные чешские граждане будут замещаться иностранцами, при этом устроенными на работу нелегально, может увеличиться социальная и межэтническая напряженность и произойти рост ксенофобских и расистских настроений среди граждан регионов, где проблема безработицы особенно актуальна", — полагает эксперт по вопросам безопасности.

Маршичек считает, что определенную часть мигрантов поглотит криминальная среда, что приведет к новому разделу сфер влияния между чешскими преступными группировками и к росту преступности в целом.

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"Иностранцы были участниками 7% преступлений, совершенных в 2016 г. Полиции в будущем придется уделять больше внимания вопросам миграции и, прежде всего, проблеме незаконной перевозке мигрантов частными лицами. Поэтому необходимо понять, как добиться того, чтобы уволенные иностранные рабочие не становились частью криминальных структур, и чтобы для мигрантов, неспособных устроиться на работу в Чешской республике легально, были созданы необходимые условия для возвращения на родину", — говорит майор в отставке.

По его мнению, основной проблемой является то, что через территорию Чешской республики может осуществляться коммуникация лиц, поддерживающих терроризм. Одним из главных средств борьбы с терроризмом является последовательная информированность о передвижении граждан некоторых стран по территории Чехии.

Маршичек уверен, что Чехия должна выступить за изменение общей европейской системы по приему мигрантов таким образом, чтобы странам на внешних границах ЕС не пришлось принимать чрезмерно большое количество мигрантов и чтобы беженцам была обеспечена безопасность и предоставлена международная защита в той стране ЕС, у которой есть все необходимые связи для осуществления быстрой и успешной интеграции.

"В случае позитивной дискриминации беженцев со стороны чешского правительства возможны культурные конфликты, рост ксенофобии и увеличение популярности правых националистических групп", - предупреждает Зденек Маршичек.