Брак по-немецки. Легализация однополых браков и политика

РИА Новости Украина

Председатель отделения СвДП в земле Шлезвиг – Гольштейн Вольфганг Кубики полагает, что предоставление однополым парам возможности заключить официальный брак в конечном итоге было правильным. Тем не менее, Кубики хотел бы, чтобы принятию соответствующего закона предшествовало широкое общественное обсуждение, в которое можно было бы вовлечь ту часть населения, которая по-прежнему придерживается традиционных представлений об институте брака как союзе мужчины и женщины. К тому же это слишком деликатная тема, чтобы использовать ее в тактических играх в борьбе за власть, считает Кубики.

"Но это произошло, и хорошо, что это так. И всем нам следует этому радоваться. Наша конституция тоже говорит – в статье 3 Основного Закона – что никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам его пола – а значит, по признаку его сексуальной ориентации. Я считаю, что теперь в Германии на уровне правового государства наконец-то окончательно решено, что никто не может подвергаться дискриминации".

С Кубики не согласен Александр Гауланд, возглавляющий партийный список "Альтернативы для Германии" на грядущих выборах в бундестаг. По его словам, он не понимает, что "нашло" на канцлера Меркель, сообщает Sputnik.

"Вероятно, она хотела получить полную свободу в будущих коалиционных переговорах, чтобы уже не обсуждать на них основополагающие ценности. Поэтому она, так сказать, сбросила весь лишний вес. Для ХДС содержательная сторона уже не имеет никакого значения".

Тот факт, что некоторые политики из ХДС голосовали за однополые браки, показывает лишь, что ХДС последовательно превращается в социал-демократическую партию, которая уже ни в коей мере не является выразителем консервативных ценностей, уверен Гауланд.

Читайте также: Депутат ХДС об однополых браках: яблоки и груши это не одно и то же

Он подчеркнул, что в АдГ брак для всех и связанное с ним неограниченное право на усыновление не являются темой для обсуждения. Гауланд напомнил, что даже Алис Вайдель, которая также возглавляет избирательный список партии и при этом состоит в гомосексуальной связи и воспитывает двоих сыновей, не требует приравнять однополые партнерства к браку мужчины и женщины. Тем не менее, заметил Гауланд, АдГ не занимается дискриминацией гомосексуалистов.

"Мы выступаем за то, чтобы люди могли жить так, как им хочется. Однако возникает вопрос, являются ли отношения между двумя гомосексуалистами браком и должны ли такие отношения получить те привилегии, которые имеет брак. Но это не мешает мне желать счастья и удовлетворённости каждому, кто живёт в ином виде партнёрства".

Тем не менее, АдГ выступает против предоставления однополым парам права на усыновление, сказал Гауланд.

Вольфганг Кубики, напротив, считает, что в вопросах воспитания детей на первом месте стоит благо ребёнка. "Из собственного опыта я знаю случаи, когда дети, растущие в союзе однополых партнёров, чувствуют себя очень хорошо. Главное – чтобы люда заботились о детях, и пол тут роли не играет. Из своей адвокатской практики я также знаю истории, когда гетеросексуальные родители не пользовались своим родительским правом на воспитание детей – в ущерб детям. Я уверен, что в однополом браке дети могут расти столь же успешно, как и в гетеросексуальном".

Вольфганг Кубики с пониманием и уважением относится к тем депутатам, которые проголосовали против однополых браков и говорит, что существуют весьма веские юридические причины, которые подвигли того или иного парламентария принять такое решение, и это решение ни в коем случае нельзя приравнивать к дискриминации геев и лесбиянок.

REUTERS Fabrizio Bensch Парламент Германии одобрил однополые браки

Вопрос о необходимости внесения соответствующих поправок в конституцию также пока остается открытым, считает Кубики, но, тем не менее, было важно принять данный закон и тем самым пройти последний шаг на пути предоставления гомосексуалистам равных прав по сравнению с людьми гетеросексуальной ориентации – и таким образом к соответствию принципам правового государства.

"Мы в Шлезвиг-Гольштейне в нашем коалиционном соглашении с ХДС и "Союз 90/ "Зелёные" договорились о том, что хотим добиться этого. И скажу с долей юмора: ещё и месяца не прошло с тех пор, как мы вступили в должность, а наша деятельность уже дала заметные плоды. Наши требования приобрели силу закона на федеральном уровне".

Александр Гауланд задается вопросом о том, какие последствия будет иметь расширение понятия брака в долгосрочной перспективе: "Если я называю это браком для всех и полностью лишаю понятие брака его содержания, то я могу принять и мусульманское многоженство. Собственно говоря, почему только отношения между двумя мужчинами или двумя женщинами, почему не брак впятером или вшестером, с одним мужчиной и многими женщинами? А также какие-нибудь другие отношения близких родственников – это тоже можно стилизовать под брак. В этом случае создаются возможности для так называемой общественной модернизации и мы пока не можем предсказать, что из этого получится".

Вольфганг Кубики не захотел спорить с позициями АдГ: он считает, что данная партия рано или поздно исчезнет с политического горизонта.

"Учитывая политический масштаб АдГ, не следует относиться к её высказываниям чересчур серьёзно", — сказал он.

Смотрите также: Празднование разрешения на однополые браки в Тайване

Принятие закона о приравнивании однополого брака к обычному вовсе не означает закрытия дискуссии по данному вопросу, говорит Кубики. Дискриминация больше связана с проблемой уважения со стороны общества, чем с правовыми вопросами. Кубики также заявил, что с уважением относится к людям, исповедующим традиционное понимание семьи и брака, но считает, что необходимо работать над созданием в обществе одинакового отношения к людям традиционной и гомосексуальной ориентации.

"Католическая церковь по-прежнему не готова принять брак между однополыми партнёрами. Евангелическая церковь тоже пока тоже не была готова венчать (такие) пары, она их только благословляла. Теперь это должно будет измениться, поскольку после гражданско-правового уравнивания должно произойти завершиться и общественное уравнивание".

Александр Гауланд ожидает, что электорат его партии пополнится избирателями из числа консервативно настроенного христианского населения. "Я предполагаю, что возрастёт число избирателей в католических и консервативно-евангелических кругах, которые по крайней мере начнут подумывать о том, чтобы проголосовать за АдГ, потому что определённые позиции представляет только АдГ".

В данный момент АдГ рассматривает возможность подачи конституционной жалобы в связи с законом о "браке для всех". Но, как объясняет Гауланд, поскольку у АдГ нет фракции в бундестаге, в одиночку сделать этого она не может. Необходимо обдумать возможность объединения с другими силами, критически настроенными по отношению к данному закону.

В пятницу, 30 июня депутаты бундестага большинством в 393 голоса против 226 проголосовали за то, чтобы разрешить однополым парам заключать браки (зарегистрированные партнерства уже были разрешены ранее – Ред.). Четверо депутатов воздержались, семь не принимали участие в голосовании.