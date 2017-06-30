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30.06.201715:02
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    Фотоленты

    Радужный Бундестаг. Парламент Германии одобрил однополые браки

    (обновлено: )44
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Hannibal Hanschke

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    Парламент Германии в пятницу, 30 июня, большинством голосов одобрил законопроект, предусматривающий полное и равноправное признание однополых браков. За проголосовали 393 депутата, против — 226, четыре парламентария воздержались, передает DW.

    Блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), представители которого составляют большинство в правящей коалиции, традиционно выступали против признания однополых браков. Однако 26 июня федеральный канцлер Германии, председатель ХДС Ангела Меркельобъявила, что выступает за то, чтобы при возможном будущем голосовании о разрешении браков для однополых пар все депутаты принимали решение самостоятельно "по зову совести", а не руководствуясь общепартийной позицией и соблюдая фракционную дисциплину.

    Между тем сама Меркель проголосовала против.

    "Для меня брак, согласно Основному закону, это союз мужчины и женщины, — пояснила свою позицию после голосования канцлер. — И поэтому сегодня я не голосовала за этот законопроект".

    В то же время Меркель выразила надежду, что "сегодняшнее решение бундестага добавит частичку мира и социального единства" в жизнь немецкого общества.

    Смотрите также: Яркий ЛГБТ-парад в Никарагуа

    До 1969 года гомосексуальные связи в Германии уголовно преследовались. Однополые союзы регистрируют в Германии с 2001 года. Свои отношения к 2017 году официально оформили 34 тысячи гомосексуальных пар. Однако до настоящего времени гомосексуальные пары могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме однополых партнерств. Такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки. В частности, они не пользовались льготами при налогообложении, предусмотренными в Германии для лиц, состоящих в браке, не могли усыновлять детей.

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