Депутат ХДС об однополых браках: яблоки и груши это не одно и то же

РИА Новости Украина

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС, глава Меркель), Мартин Патцельт (Martin Patzelt), проголосовал в пятницу против законопроекта о "браке для всех". Он вошел в число 226 депутатов бундестага, проголосовавших против однополых браков. Sputnik провел интервью с Патцельтом.

Г-н Патцельт, почему вы проголосовали "против"?

— Потому что я глубоко убежден, что брак с целью семьи существенно отличается от однополого внебрачного сожительства. Яблоки и груши это не одно и то же. С принятием сегодняшнего решения мир хотя и не рушится, но понятие совместной жизни мужчины и женщины, в которой естественным образом рождаются дети, все-таки иное. Вероятно, будет введено какое-то новое понятие, потому что это просто другое.

Вы почувствовали поддержку в виду того, что канцлер тоже проголосовала "против"?

— Я этого ожидал. Я вообще не понял все эти дискуссии вокруг свободы совести. Не каждое решение имеет такой масштаб, чтобы нужно было так глубоко обращаться к совести. Я всегда ощущал себя свободным и на голосованиях уже голосовал против предложения Ангелы Меркель. Я привык к тому, чтобы ощущать себя и мыслить в меньшинстве.

REUTERS Fabrizio Bensch Парламент Германии одобрил однополые браки

Вы были удивлены, что 70 депутатов от ХДС проголосовали за "брак для всех"?

— Я не был удивлен, потому что мы постоянно об этом разговаривали. Я бы хотел, чтобы и в нашей фракции в преддверии голосований более открыто шли дискуссии. Тогда можно было бы лучше взвесить аргументы. Сейчас из-за атаки СДПГ все произошло в спешке. Они сказали — сейчас мы используем удобный момент, когда канцлер колеблется. Я могу это понять, но не поддерживаю, считаю, что это низко.

Для вас стало неожиданностью, что голосование было организовано так быстро?

— Это неприятно и нечестно. Нас застали врасплох. СДПГ сказала: тогда мы попробуем красно-красно-зеленый вариант. В последний момент ХДС уже не сможет заявить о расторжении коалиции. И здесь социал-демократы правы.

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Нужно ли после принятия такого решения переосмыслить букву "Х" в названии ХДС?

— Я бы не стал таким образом смотреть на это. Христианство идет же намного дальше. Нельзя рассматривать это слишком догматично. Христианские заповеди заключаются, в первую очередь, в любви — любви к другим людям, к более слабым. Проблема для меня в этом решении заключается в следующем: слово ребенок было произнесено единственный раз. Дети — самые слабые. Они переданы нам, взрослым. То, что мы принуждаем их к усыновлению, что мы хотим "разводить" их искусственным образом — все это направлено против истинных интересов детей.