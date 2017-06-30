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    Депутат ХДС об однополых браках: яблоки и груши это не одно и то же

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    В пятницу 30 июня бундестаг большинством голосов одобрил законопроект, признающий однополые браки. Примечательно, что сама канцлер Германии отдала свой голос против принятия законопроекта.
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Fabrizio Bensch

    РИА Новости Украина

    Депутат бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС, глава Меркель), Мартин Патцельт (Martin Patzelt), проголосовал в пятницу против законопроекта о "браке для всех". Он вошел в число 226 депутатов бундестага, проголосовавших против однополых браков. Sputnik провел интервью с Патцельтом.

    Парламент Германии одобрил однополые браки
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Радужный Бундестаг. Парламент Германии одобрил однополые браки

    Г-н Патцельт, почему вы проголосовали "против"?

    — Потому что я глубоко убежден, что брак с целью семьи существенно отличается от однополого внебрачного сожительства. Яблоки и груши это не одно и то же. С принятием сегодняшнего решения мир хотя и не рушится, но понятие совместной жизни мужчины и женщины, в которой естественным образом рождаются дети, все-таки иное. Вероятно, будет введено какое-то новое понятие, потому что это просто другое.

    Вы почувствовали поддержку в виду того, что канцлер тоже проголосовала "против"?

    — Я этого ожидал. Я вообще не понял все эти дискуссии вокруг свободы совести. Не каждое решение имеет такой масштаб, чтобы нужно было так глубоко обращаться к совести. Я всегда ощущал себя свободным и на голосованиях уже голосовал против предложения Ангелы Меркель. Я привык к тому, чтобы ощущать себя и мыслить в меньшинстве.

    REUTERS Fabrizio Bensch
    Парламент Германии одобрил однополые браки

    Вы были удивлены, что 70 депутатов от ХДС проголосовали за "брак для всех"?

    ЛГБТ-парад в Гондурасе
    Inti Ocon / AFP
    Яркий ЛГБТ-парад в Никарагуа

    — Я не был удивлен, потому что мы постоянно об этом разговаривали. Я бы хотел, чтобы и в нашей фракции в преддверии голосований более открыто шли дискуссии. Тогда можно было бы лучше взвесить аргументы. Сейчас из-за атаки СДПГ все произошло в спешке. Они сказали — сейчас мы используем удобный момент, когда канцлер колеблется. Я могу это понять, но не поддерживаю, считаю, что это низко.

    Для вас стало неожиданностью, что голосование было организовано так быстро?

    — Это неприятно и нечестно. Нас застали врасплох. СДПГ сказала: тогда мы попробуем красно-красно-зеленый вариант. В последний момент ХДС уже не сможет заявить о расторжении коалиции. И здесь социал-демократы правы.

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    Нужно ли после принятия такого решения переосмыслить букву "Х" в названии ХДС?

    — Я бы не стал таким образом смотреть на это. Христианство идет же намного дальше. Нельзя рассматривать это слишком догматично. Христианские заповеди заключаются, в первую очередь, в любви — любви к другим людям, к более слабым. Проблема для меня в этом решении заключается в следующем: слово ребенок было произнесено единственный раз. Дети — самые слабые. Они переданы нам, взрослым. То, что мы принуждаем их к усыновлению, что мы хотим "разводить" их искусственным образом — все это направлено против истинных интересов детей.

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