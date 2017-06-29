Яркий ЛГБТ-парад в Никарагуа

В среду состоялся ЛГБТ-парад в столице Никарауа Манагуа.

ЛГБТ — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Термин призван подчеркнуть разнообразие "сексуальности и гендерной идентичности на основе культуры" и используется для обозначения гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей.

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В июле "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества прошел в Киеве. По данным полиции, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек. Участников шествия, согласованного с киевскими властями, сопровождали несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии, окружив колонну со всех сторон, а также несколько автомобилей "скорой помощи".