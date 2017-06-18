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    Общество

    Вице-спикер Рады и посол поблагодарили полицию за работу на ЛГБТ-марше

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (173)

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    Как отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, "Марш равенства" прошел без особых провокаций и приключений, хотя несколько полицейских пострадали.
    Марш равенства в Киеве. Посол Британии в Украине Джудит Гоф
    Judith Gough‏ / Twitter

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и посол Британии в Украине Джудит Гоф поблагодарили правоохранителей за обеспечение правопорядка и безопасности во время "Марша равенства" в Киеве.

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    УНИАН
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    "Марш равенства прошел без особых провокаций и приключений. Хотя несколько полицейских пострадали от действий радикальных молодых людей. Киев и Украина сдали экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям — право быть свободным, равным, быть собой. Это хорошо. Спасибо, при случае, нашей полиции, молодцы", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    В то же время, посол Британии приняла участие в "марше равенства" в Киеве и поблагодарила полицию за обеспечение безопасности участников марша. "Замечательная праздничная атмосфера на Киевпрайд2017. Спасибо правоохранителям и представителям власти за создание безопасных условий", — написала посол в своем микроблоге в Twitter, также Гоф прикрепила фотографию с марша.

    Напомним, ЛГБТ-марш в Киеве прошел мирно, за исключением нескольких инцидентов, имели место стычки противников марша и полиции, после чего были задержаны шесть человек.

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