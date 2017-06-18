Вице-спикер Рады и посол поблагодарили полицию за работу на ЛГБТ-марше

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и посол Британии в Украине Джудит Гоф поблагодарили правоохранителей за обеспечение правопорядка и безопасности во время "Марша равенства" в Киеве.

"Марш равенства прошел без особых провокаций и приключений. Хотя несколько полицейских пострадали от действий радикальных молодых людей. Киев и Украина сдали экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям — право быть свободным, равным, быть собой. Это хорошо. Спасибо, при случае, нашей полиции, молодцы", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

В то же время, посол Британии приняла участие в "марше равенства" в Киеве и поблагодарила полицию за обеспечение безопасности участников марша. "Замечательная праздничная атмосфера на Киевпрайд2017. Спасибо правоохранителям и представителям власти за создание безопасных условий", — написала посол в своем микроблоге в Twitter, также Гоф прикрепила фотографию с марша.

Напомним, ЛГБТ-марш в Киеве прошел мирно, за исключением нескольких инцидентов, имели место стычки противников марша и полиции, после чего были задержаны шесть человек.