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    Организаторы подвели итоги киевского ЛГБТ-марша

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (178)

    (обновлено: )18101
    По данным организаторов "Марша равенства", шествие прошло без заметных инцидентов, пострадали десять человек. Количество участников марша составило около 4 тысяч человек.
    ЛГБТ-марш в Киеве
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник сообщила, что десять участников "Марша равенства", который прошел в воскресенье в Киеве, пострадали в результате нападений после окончания мероприятия.

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества прошел в воскресенье в Киеве. По данным полиции, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек. Участников шествия, согласованного с киевскими властями, сопровождали несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии, окружив колонну со всех сторон, а также несколько автомобилей "скорой помощи".

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    "Нам известно о семи случаях нападений на участников "Марша равенства, в целом пострадали десять человек", — сказала Панухник.

    Член правления организации "КиевПрайд" Зорян Кись заявил, что, по оценкам организаторов, число участников марша составило около 4 тысяч человек. Он отметил, что марш прошел при усиленной охране полиции, поскольку противники пытались прервать маршрут, он был изменен перед самым маршем.

    "Сам марш прошел без заметных инцидентов, отобрали флаги у участников, но попасть в колону и атаковать не удалось. После марша не удалось избежать нападений после марша", — рассказал Кись.

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    Ранее полиция сообщила об инциденте в ресторане быстрого питания, где у мужчины питались сорвать браслет с символикой ЛГБТ, по информации СМИ, жертвой нападения стал гражданин Израиля. По данным полиции, в результате конфликта никто не пострадал.

    Всего в воскресенье, по данным полиции, были задержаны шесть человек, которые пытались помешать проведению "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве.

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