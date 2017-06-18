наверх
18.06.201719:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Стали известны подробности нападения на участников ЛГБТ-марша

    (обновлено: )0
    Согласно информации, на участников напали спустя три часа после марша. Группа неизвестных подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другого избили.

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 июня, в Киеве на Контрактовой площади был задержан один из нападавших на участников "Марша равенства". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

    Известно, что на участников напали спустя три часа после марша. Группа неизвестных подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другого избили. 

    Одного из злоумышленников полицейские задержали и доставили в Подольское управление полиции. С ним общаются оперативники и следователи. Задержанный — киевлянин, 1995 г.р. У него изъяли балаклаву, нож, газовый баллончик и капу.

    Пострадавшим, 1980 и 1984 г.р., вызвали "скорую", сотрудники которой оказали им медицинскую помощь и доставили в больницу.

    Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сообщников нападавшего ищут.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      "Марш равенства" в Киеве. Посол Британии в Украине Джудит Гоф
      "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
      Валентин Войтков. Архивное фото
      Киев - Донбасс. Конец АТО?
      Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
      Европа открывает для украинцев свои границы
      Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
      Встреча года: Порошенко едет к Трампу