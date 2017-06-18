Стали известны подробности нападения на участников ЛГБТ-марша

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 июня, в Киеве на Контрактовой площади был задержан один из нападавших на участников "Марша равенства". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Известно, что на участников напали спустя три часа после марша. Группа неизвестных подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другого избили.

Одного из злоумышленников полицейские задержали и доставили в Подольское управление полиции. С ним общаются оперативники и следователи. Задержанный — киевлянин, 1995 г.р. У него изъяли балаклаву, нож, газовый баллончик и капу.

Пострадавшим, 1980 и 1984 г.р., вызвали "скорую", сотрудники которой оказали им медицинскую помощь и доставили в больницу.

Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства. Сообщников нападавшего ищут.