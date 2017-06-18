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    Фотоленты

    Масштабный ЛГБТ-марш в Киеве: мирно, пестро, ярко и радостно

    (обновлено: )15904
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    УНИАН
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    УНИАН
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    112.ua
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    112.ua
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    112.ua
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    112.ua
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    Кадр из видео трансляции марша канала "Радио свобода" на Youtube
    ЛГБТ-марш в Киеве
    ЛГБТ-марш в Киеве
    УНИАН

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    ЛГБТ-марш в Киеве

    Около 2,5 тысячи человек приняли участие в "Марше равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве, сообщает в воскресенье пресс-служба полиции Киева.

    "Марш равенства" начался в 10.00 в воскресенье. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в мероприятии намерены принять участие около 5 тысяч человек.

    Ранее радикалы заблокировали улицу Владимирскую, по который должны были пройти участники акции. 

    Между тем, марш прошел почти без инцидентов и завершился мирно.

    Смотрите также: Перед началом марша ЛГБТ: перекрытые улицы, металлоискатели и полиция

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