Нападения после ЛГБТ-марша в Киеве: число потерпевших растет

Дмитро Реплянчук/Громадське

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В столице избили двух участников Марша равенства ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщила представитель оргкомитета Международного форума "КиевПрайд-2017" Руслана Панухник, передает "Общественное радио".

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По ее словам, на одного из участников марша напали на Контрактовой площади в метро. Он был монитором от группы общественного наблюдения "Озон".

На другого участника напали в районе станции метро "Петровка".

По словам Панухник, нападавших было пятеро.

Она добавила, что об этих фактах сообщили в полицию.

Ранее сообщалось, что в Киеве напали на гражданина Израиля. Это случилось после завершения "Марша равенства" в столице.