Нападения после ЛГБТ-марша в Киеве: число потерпевших растет

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В столице избили двух участников Марша равенства ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщила представитель оргкомитета Международного форума "КиевПрайд-2017" Руслана Панухник, передает "Общественное радио".
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По ее словам, на одного из участников марша напали на Контрактовой площади в метро. Он был монитором от группы общественного наблюдения "Озон".
На другого участника напали в районе станции метро "Петровка".
По словам Панухник, нападавших было пятеро.
Она добавила, что об этих фактах сообщили в полицию.
Ранее сообщалось, что в Киеве напали на гражданина Израиля. Это случилось после завершения "Марша равенства" в столице.