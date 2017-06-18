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    Нападения после ЛГБТ-марша в Киеве: число потерпевших растет

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    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (172)

    (обновлено: )68291
    Как сообщила сообщила представитель оргкомитета Международного форума "КиевПрайд-2017" Руслана Панухник, на одного из участников марша напали на Контрактовой площади в метро, на другого - в районе станции метро "Петровка".
    Противники ЛГБТ-марша в Киеве
    Дмитро Реплянчук/Громадське

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В столице избили двух участников Марша равенства ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщила представитель оргкомитета Международного форума "КиевПрайд-2017" Руслана Панухник, передает "Общественное радио".

    ЛГБТ-марш в Киеве
    УНИАН
    Масштабный ЛГБТ-марш в Киеве: мирно, пестро, ярко и радостно

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    По ее словам, на одного из участников марша напали на Контрактовой площади в метро. Он был монитором от группы общественного наблюдения "Озон".

    На другого участника напали в районе станции метро "Петровка".

    По словам Панухник, нападавших было пятеро.

    Она добавила, что об этих фактах сообщили в полицию.

    Ранее сообщалось, что в Киеве напали на гражданина Израиля. Это случилось после завершения "Марша равенства" в столице.

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