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    Немецкий парламент одобрил закон об однополых браках

    (обновлено: )6403
    Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что голосовала против закона о легализации однополых браков, так как в ее представлении брак – это союз мужчины и женщины.
    Заседание бундестага в Берлине. Архивное фото
    Michael Kappeler/dpa/AFP

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Немецкий бундестаг в пятницу принял закон об однополых браках.

    За проголосовали 393 депутата, против — 226, четверо воздержались.

    Ранее Христианско-демократический союз (253 мандата) во главе с канцлером Ангелой Меркель и его многолетний партнер Христианско-социальный союз (56 кресел) выступили против законопроекта.

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    Меркель заявила, что голосовала против закона о легализации однополых браков, так как в ее представлении брак – это союз мужчины и женщины. Об этом она заявила журналистам в бундестаге сразу после голосования, заявление канцлера в прямом эфире транслировал телеканал N24.

    Бундестаг несколькими минутами ранее принял законопроект о "браке для всех".

    "Что касается вопроса брака, то мое убеждение, что в шестой статье Основного закона говорится о браке между мужчиной и женщиной. И эта убежденность привела к тому, я считаю, что мы должны принимать этот вопрос, о возможности однополых браков, как "решение по совести". Для меня брак в Основном законе – это брак между мужчиной и женщиной, и поэтому сегодня я голосовала против этого законопроекта", — сказала Меркель.

    По словам канцлера, принятию закона предшествовала "долгая, интенсивная и очень эмоциональная дискуссия", в том числе лично для нее. Меркель выразила надежду, что благодаря принятию закона будет сделан шаг по направлению "к социальному миру и единству".

    Напомним, ранее первая однополая пара в Риме официально заключила гражданский союз. Это смогло произойти после принятия соответствующего закона.

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