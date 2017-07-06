Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%, говорится в сообщении регулятора, обнародованном в четверг.

Ранее Нацбанк Украины не исключал, что рост ВВП по итогам 2017 года будет ниже озвученного прогноза в 1,9%.

"Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП на 2017 год. В текущем году экономический рост замедлится до 1,6%. Пересмотр прогноза произошел из-за худших результатов экономической активности в первой половине года, в частности в сфере услуг, и из-за пересмотра оценок урожая зерновых. Сохранятся низкие показатели деятельности отраслей, наиболее уязвимых к разрыву производственных связей с неконтролируемыми территориями (Донбасса — ред.) (горно-металлургический комплекс, энергетика, транспорт)", — говорится в сообщении Нацбанка.

Ранее в Нацбанке сообщили, что международные резервы Украины на 1 июля составили 17,97 млрд долларов в эквиваленте, что на 2% выше показателя на 1 июня.