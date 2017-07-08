Госстат заявил об ускорении инфляции в Украине

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КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Инфляция в Украине в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,6% с 1,3% в мае к апрелю, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Как стало известно, в годовом выражении, по сравнению с июнем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,6% с 13,5%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 7,9%.

Как сообщалось ранее, бюджетная резолюция на 2018-2020 годы, утвержденная правительством Украины, предусматривает постепенное снижение среднегодового курса гривны к доллару вплоть до уровня 31 грн за доллар США.