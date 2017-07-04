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    Пенсии и налоги. Министр сравнил Украину и "чудесную Польшу"

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (66)

    (обновлено: )24801
    Министр социальной политики Андрей Рева считает, что проблема Украины не в большом количестве пенсионеров, а в теневой экономике. И в связи с этим, по его мнению, необходимо расширить круг тех, кто будет платить единый социальный взнос.
    Телеканал ICTV/Youtube

    "У поляков 22 миллиона человек платят пенсионный взнос, аналог нашего единого социального взноса. В Украине из 26 миллионов людей трудоспособного возраста единый социальный взнос платят 10,5 миллиона человек", — заявил Андрей Рева в эфире ICTV

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    Ранее Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита. Эксперты отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом, то есть не прошли необходимую процедуру на соответствие действующему законодательству.

    Несколько дней назад министр соцполитики заявил, что поданный на рассмотрение Верховной Рады законопроект о повышении пенсий — лишь элемент будущей пенсионной реформы.

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