План Маршалла для Украины: раскатанные губы и карманы шире

Анна Лаба, РИА Новости Ураина

В Украине снова заговорили о так называемом "плане Маршалла" для поддержки нашей страны. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе саммита Украина-ЕС он обсудил с лидерами Европейского союза создание такого плана и даже инициировал проведение в начале 2018 года в Брюсселе конференции, посвященной этому вопросу.

"План Маршалла"-2. Сколько не говори халва…

Как известно, название "план Маршалла" носила программа восстановления экономики Западной Европы после Второй мировой войны за счет помощи и кредитных средств, предоставленных США. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом. За 4 года с 1948 по 1951 Вашингтон выделил европейцам 13 млрд долларов. Деньги запрещалось тратить на "бюджетные дыры", а только на развитие реального сектора экономики.

О необходимости "плана Маршалла" для нашей страны украинские политики заговорили практически сразу после Майдана. Эта тема широко обсуждалась не только в телеэфирах и на просторах Интернета. В Институте экономики Украины проводились конференции, на которых эксперты пытались просчитать, сколько же миллиардов в рамках такого плана западные державы должны выделить Украине — 20 или все же 50. На те же конференции приходили послы западных стран и разъясняли экономистам, что в Европе подобные идеи даже не обсуждаются, поэтому не стоит предаваться мечтам, и серьезные подсчеты — пустая трата времени.

Но феврале 2016 года стало известно, что Германия все же начала разработку так называемого "плана Маршалла" для Украины. Глава немецко-украинской парламентской группы в Бундестаге Карл-Георг Вельман рассказал в интервью украинскому СМИ, что план позволит восстановить экономику, а также управление и судебную систему Украины.

При этом особо подчеркивалось, если этот "план Маршалла" когда-нибудь начнет работать, то только под полным контролем и мониторингом со стороны Германии, а Украина также должна выполнять взятые на себя обязательства.

Правда уже в декабре того же года холодным душем для державших карман шире украинцев стало заявление посола ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о том, что Германия не видит потребности в финансировании Украины по примеру так называемого "плана Маршалла". Райхель, в частности, заявил, что не согласен с критикой в адрес Германии из-за недостаточной финансовой поддержки Украины. По мнению посла, вместо того, чтобы рассчитывать на деньги немецких налогоплательщиков, Украина должна привлекать капиталы на внешних рынках.

Читайте также: "План Маршалла" для Украины: да, нет, воздержался

В марте 2016 года Европейская народная партия одобрила резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого "плана Маршалла" для Украины.

Тогда президент Украины, поделившийся этой новостью на своей странице в Facebook. восторженно писал, что "эта резолюция – доказательство решимости самой влиятельной политической семьи Европы в поддержке нашего государства на пути реформ и стремлении всеми возможными средствами помочь Украине реализовать ее евроинтеграционные стремления…"

Тогда Порошенко пообещал, что и дальше во время контактов с лидерами ЕС будет поднимать вопрос реализации идеи создания "плана Маршалла" для Украины. И, собственно, это обещание он и выполнил, заговорив об этом на саммите Украина-ЕС в июля 2017 года. Вот только европейские партнеры Украины не спешат с реализацией этой идеи, и все заявления исходят только от украинской стороны.

Наивные европейцы закончились

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, "план Маршалла"-2 — это попытка нашей власти выклянчить у европейцев еще миллиарды для личного обогащения.

"И в ЕС это прекрасно понимают. Недаром Европа уже перекрыла финансирование Украины. Никаких денег от ЕС мы не получим, пока не будут выполнены Минские соглашения. И даже в этом случае ЕС выделит деньги на восстановление Донбасса только той власти, которая придет после Порошенко и не приложила руку к войне", - сказал Корнейчук.

Политолог-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля обратил внимание, что вряд ли стоит рассчитывать на существенные финансовые поступления от стран ЕС в силу объективных причин.

Скриншот с Youtube Владимир Воля

"Если посмотреть на то, что происходит в Европе, то например Франция анонсировала большое сокращение — на несколько миллиардов — расходной части своего бюджета, поскольку средств не хватает, и расходы на оборону и безопасность также будут сокращать", - пояснил Владимир Воля.

Кроме того, отсутствие общей резолюции по итогам саммита также касается всех гипотетических "планов Маршалла".

Читайте также: Вот "обрадовали". Украина в тройке теневых экономик мира

"По итогам Голландского референдума в декабре была согласована компромиссная позиция между правительством Нидерландов и Евросоюзом, которая позволила разблокировать ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. И там, в частности, речь шла о том, что Соглашение не обязывает к вступлению Украины в ЕС, не обязывает к тому, чтобы Евросоюз оказывал Украине экономическую и финансовую помощь. Отдельные государства могут это делать, но о каких-то централизованных масштабных евросоюзовских планов помощи речь не идет. Поэтому президент обозначил, о чем говорили на саммите, но говорить о том, что этот план реален, я бы не стал. Его можно обсуждать и в следующие годы — вдруг обстоятельства изменятся", - пояснил Воля.

Конкуренция Европе не нужна

По мнению экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, судя по той политике и практике, которую Запад применяет в отношении Украины, можно с большей вероятностью говорить о том, что к нам применяют не "план Маршалла", то есть план индустриального развития страны, а план, который ему предшествовал.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-министр экономики, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов

"Был такой "план Моргентау", названный по имени послевоенного министра финансов США, который предполагал превращение Германии в аграрную страну. Мы, скорее всего, идем по "плану Моргентау", что подтверждают многократно цитируемые заявления прежнего посла США Джеффри Пайетта, который объявил, что США видят Украину великой аграрной державой. Но великая аграрная держава — это "план Моргентау", а не "план Маршалла", — пояснил экс-министр.

Как считает Суслов, не стоит ожидать, что Запад станет оказывать Украине серьезную финансовую помощь с целью превратить ее в высокоразвитую индустриальную державу.

"Политическим интересам западных стран восстановление индустриальной мощи Украины не нужно, поскольку не нужна высокоразвитая индустриальная страна, которая могла бы конкурировать с развитыми европейскими странами. Зачем им создавать опасного конкурента? А Украина когда-то, когда работали наши крупнейшие машиностроительные предприятия, безусловно могла представлять серьезную конкуренцию для европейских стран в плане ракетостроения, авиастроения и кораблестроения. Но, как известно, кораблестроительную отрасль уничтожили полностью, авиастроение находится при издыхании, в таком же положении находится ракетостроение и машиностроение вообще. Вот по этому плану Моргентау мы и движемся", - подытожил экс-министр экономики.