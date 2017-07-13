После национализации "ПриватБанка" в суд подано 90 исков

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Бывший владелец украинского "ПриватБанка" Игорь Коломойский, а также другие лица и компании подали в суд 90 исков в связи с национализацией банка, сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на запросы в министерства и ведомства.

"Экс-владелец ПАО КБ "ПриватБанк" Игорь Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исков в связи с национализацией Приватбанка", — говорится в сообщении.

Читайте также: Глава "ПриватБанка". Кто после Шлапака?

Сообщается, что иски поданы против Национального банка Украины, министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физлиц и национализированного "ПриватбБанка". Коломойский, в частности, оспаривает саму процедуру вывода "ПриватБанка" с рынка, постановление Кабмина о вхождении государства в капитал финучреждения.

В суд также поданы 42 заявления, в которых истцы пытаются оспорить, что они связанны с бывшим владельцем "ПриватБанка". Еще 19 исков поданы с целью отменить процедуру ball-in, когда депозиты крупных вкладчиков превращались в капитал банка при национализации. В 17 делах оффшоры и физлица, признанные связанными с "ПриватБанком", оспаривают прекращение начисления процентов по депозитам. В Нацбанке отметили, что иски, по которым обжалуется национализация, не могут быть причиной возврата банка предыдущим владельцам.

Издание "Экономическая правда" ранее со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко сообщило, что Генпрокуратура, антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с "ПриватБанком".

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка.