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    Порошенко о повышении и осовременивании пенсий

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    Во время рабочей поездки в Тернопольской области президент Петр Порошенко заявил что, осенью украинские пенсионеры получат повышение и осовременивание пенсий.
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    "Вчера в первом чтении проголосована Пенсионная реформа. И я надеюсь, что уже осенью мы выйдем на позицию осовременивания и повышения пенсий", — сказал Порошенко.

    "Ожидаю, что уже в сентябре она (Пенсионная реформа – ред.) будет принята, учитывая все пожелания, Верховной Радой окончательно. И осенью украинские пенсионеры получат повышение пенсий", — подчеркнул президент и отметил, что правительство, Верховная Рада полностью учли его предложения в соответствующем проекте.

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    "Это справедливое и честное отношение к украинскому гражданину", — подчеркнул глава государства.

    Петр Порошенко напомнил, что произошло повышение уровня минимальной заработной платы и снижение единого социального взноса. По его словам, снижение размера ЕСВ также привело к повышению уровня социального обеспечения.

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