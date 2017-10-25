Пост сдал, пост принял. Зачетная миграционная политика от Березовца

Василий Стоякин, обозреватель

В социальных сетях активно обсуждается пост провластного политолога Тараса Березовца о миграционной политике.

Суть поста довольно простая:

— Украине грозит депопуляция (она даже названа "проблемой №1", что вызывает сомнения в здравом смысле автора – а как же коррупция и путинская агрессия?);

— надо что-то делать;

— давайте "завозить работников из стран СНГ и Юго-Восточной Азии".

Собственно, Березовец поднял довольно важную проблему, в которой стоило бы разобраться.

Что, собственно, происходит?

Происходит, собственно, то, что происходило в других странах, выбравших европейский путь развития.

А именно: в условиях безусловных успехов европейских реформ люди бегут туда, где для них есть работа и приемлемые условия жизни. Это есть в Западной Европе. Работа там, конечно, низкоквалифицированная, низкооплачиваемая и низкостатусная (фраза "польские сантехники" что-то кому-то говорит?), но:

— сами западные европейцы заниматься ею не хотят;

— самих западных европейцев становится все меньше (я не затрагиваю темы глобального снижения темпов прироста населения, ударившего, прежде всего, по самым богатым странам);

— сирийские, афганские и прочие беженцы выполнять ее не хотят и не могут (тему того, зачем их приглашают, я тоже оставляю за скобками).

Результат можно наблюдать, например, на примере республик Прибалтики. Скажем, население Литвы с 1990 по 2016 год сократилось с 3,7 до 2,9 млн. человек (это, на минуточку, 22%).

Причем надо понимать, что бегут, в первую очередь, молодые, активные и образованные. Остаются же самые пассивные (не обязательно в силу личных качеств – пенсионеры, например) и те, кто умеет только "пышатыся".

В результате прирост населения сокращается еще больше, а и без того депрессивные регионы становятся еще более депрессивными. Из недавних новостей – власти прибалтийских республик начинают усложнять и делать дороже продление вида на жительство для граждан РФ, которые, одно время, начали там обзаводиться курортной недвижимостью. Смысл? Очень кушать хочется. Заработать им больше некак.

В украинском разрезе

У нас происходит все ровно то же, но с поправкой на ряд серьезных обстоятельств. В частности, страны Прибалтики – члены Евросоюза, который их активно субсидирует. В частности, большие средства вкладываются в инфраструктуру.

Украина не имеет не только этого, но даже и не может получить расширения либерализации визового режима и сокращения нетарифных ограничений для украинских товаров на европейских рынках. В условиях, заметим, "безвиза" и "зоны свободной торговли".

Отмечу, впрочем, что даже среди формально равноправных членов ЕС не все так гладко. Вот, например, Болгария – член Европейского Союза с 1 января 2007 года, но до сих пор не является членом Шенгенского соглашения. И не потому, что не хочет, а потому что ей не дают, ссылаясь на отсутствие достаточно прогресса в вопросах борьбы с коррупцией (как знакомо!).

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На фоне известных нам всем проблем, все большее количество украинцев пытает счастья за западным рубежом. Таким образом, в той же Польше украинцы замещают поляков, которые выехали на работу в, например, Великобританию.

Причем поляки, бывшие, скажем, слесарями на Гданьской судоверфи (на ней сейчас работает около 2 тыс. человек, против 20 тыс. в середине 1980-х, причем сохраняется предприятие из политико-идеологических соображений), сейчас работают сантехниками. А вот украинцы, которые были, например, слесарями же на ЛАЗе, занимаются сбором клубники. Чем, кстати, объясняется сокращение перечислений денег от гастарбайтеров в Украину (другая проблема – отказ от банковских переводов из страны-агрессора, но Березовец на такое не подписывался).

Впрочем, не все так трагично. Стоило Верховной Раде принять медицинскую реформу, важным элементом которой является сокращение числа медицинских учреждений и ставок врачей, как в Польше открыли дополнительные квоты для украинских медиков.

Опять же, так называемый украинский "безвиз" не имеет отношения к свободному перемещению рабочей силы, поэтому украинцы, все же, существенно ограничены в возможности трудоустройства в ЕС.

О чем Березовец не пишет

Начнем с того, что главные причины бегства людей сугубо внутренние – бедность, отсутствие работы, война. Это все моменты связанные исключительно с украинской внутренней политикой. Выполнение требований МВФ, принятие откровенно антисоциальных реформ к другим последствиям привести не может.

Нам, обычно, приводят в пример страны Восточной Европы, где такая политика дала эффект (даже в тех случаях, когда была война, как в государствах бывшей Югославии). Однако, тут нужно учесть, что разница все же есть.

Во-первых, реформы в той же Польше проходили несколько иначе. Например, полякам списали в свое время значимую часть внешнего долга, довольно быстро пришли западные инвестиции в промышленность, отнюдь не так безнадежно были испорчены отношения с Россией. В конце концов, они вступили в ЕС и получили соответствующую помощь.

Во-вторых, как я уже показал выше, у них тоже серьезные проблемы с населением. В Польше ситуация относительно стабильная, но и там, по прогнозу, из нынешних 38,5 млн. человек к 2050 должно остаться менее 35 млн. (сокращение на 9%).

Кстати, а знали ли в принципе украинские власти (даже помимо войны) о социально-демографических последствиях евроинтеграции? Теоретически, думаю, знали, но думать об этом было не велено.

Вот, например, в упомянутой уже стране-агрессоре большинство актуальных для нас либеральных реформ проводились раньше, чем в Украине. Скажем, полномасштабная медицинская реформа стартовала в 2011 году. Понятно, что российское правительство сталкивалось с проблемами и как-то их решало. А вы слышали, чтобы этот опыт учитывался? Почему он не учитывается сейчас – понятно, но ведь и раньше он не учитывался!

Источник реформ и в случае с Украиной, и в случае с Россией один. И этот источник, сам по себе, обладает безусловным авторитетом. "Німець скаже: "Ви моголи". "Моголи! моголи!" (с). Какой уж тут опыт других стран.

Что предлагается

Березовец предлагает задуматься о ввозе рабочей силы из стран Азии.

Тут есть несколько моментов.

Во-первых, азиатских трудовых мигрантов нужно чем-то привлечь.

В России подавляющее большинство таджиков едет в три столицы – Москву, Петербург и Екатеринбург. В Воронеже или Курске их почти нет (если что, Воронеж – город-миллионник). Более того, по итогам экономического кризиса 2014-15 годов и в Москве внезапно возник дефицит неквалифицированной рабочей силы из Таджикистана.

Во-вторых, с чего вы вообще взяли, что нам зачем-то нужна привозная рабочая сила?

Украина формируется как "аграрная сверхдержава" с населением 10-15 млн. человек. Куда тут завозить трудовых мигрантов? Своих приходится гнать за границу…

В-третьих, к проблеме депопуляции это все точно не имеет отношения. Вымирают ведь украинцы. А заменять предлагается арабами. Тут хозяин украинец? Ой, все. Кстати, в АТО арабов не возьмешь, да и не пойдут они.

Вывод

Вывод тут короткий и однозначный – Березовец говорит отнюдь не о восстановлении численности населения вообще и рабочей силы в частности, а о неких обязательствах Украины перед ЕС по приему на своей территории пресловутых беженцев.

Работать они, понятно, не будут, но за них будет платить ЕС. Вряд ли много, но на фоне успешного хода реформ это тоже источник пополнения бюджета.

Кстати, количество арабов в Киеве именно после подписания соглашения об ассоциации (и даже до появления безвиза) существенно выросло. Случайность? Сомнительно, как-то.