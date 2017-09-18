Как мигранты "убивают" Швецию

Владимир Матвеев, обозреватель

Стартовавший в 2015 году миграционный кризис раскалывает Европу. Одни страны пытаются сдержать поток беженцев при помощи ограждений и выступают против квот евроблока на мигрантов, другие, включая Швецию, принимали сотни тысяч мигрантов, беженцев с распростертыми объятиями.

Швеция — одна из наиболее богатых стран Европы с политикой "открытого сердца", где еще совсем недавно принимали всех, а за любую критику могли обвинить в расизме. Сюда только за 2015 год по официальным данным прибыли более 160 тысяч мигрантов, сообщает The Telegraph.

Таким образом, маленькая Швеция разместила у себя гораздо больше беженцев в расчете на душу населения, чем любая другая страна в Европе. Но поступая таким образом, "она сама себя разрывает на части", пишет в Foreign Policy Джеймс Трауб.

На фоне наплыва мигрантов шведскими властями было решено принять меры, предполагающие ужесточение законодательства о предоставлении убежища, которые были реализованы в течение 2016 года.

"Поток иммигрантов, беженцев и ищущих прибежище, который устремился в Швецию за последние годы, заставил правительство ужесточить правила регулирования миграцией в страну", — передает USNnews.com.

Если до этого члены семьи беженца автоматически получали право на въезд, то, в соответствии с новыми правилами, первый въехавший должен будет доказать, что сможет самостоятельно обеспечивать своих родственников. Правительство, как отмечает DW, отказывается от политики неограниченного приема беженцев. Ужесточены и правила миграционного контроля.

Показательно, что как только заговорили о принятии нового законопроекта, из страны добровольно выехали около двух тысяч иракцев. Всего власти Швеции планируют наполовину сократить количество приехавших мигрантов. Это означает, что около 80 тысяч из них вернутся в свои страны.

В результате принятых мер, в 2016 году в Швецию прибыли около 30 тысяч беженцев. Однако одними из наиболее сенситивных остаются проблемы социальной интеграции, абсорбирования такого количества иммигрантов шведским обществом и трудоустройство.

По официальным данным, трудоустроиться в Швеции пока удалось лишь небольшому числу беженцев. Ситуация с интеграцией мигрантов на рынке труда представляет собой "серьезную проблему", включая требования высокой квалификации к специалисту и хорошее владение шведским языком.

Как пишет DW, в Швеции уже несколько лет многие мигранты осели на окраинах некоторых крупных городов. В некоторых местах их доля достигает 80% от общей численности населения. Беженцы — в той или иной мере — живут в изоляции от остального общества. Это также относится к городским районам, которые "считаются проблемными, и где царит безысходность".

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Как отмечают эксперты, у беженцев уходит слишком много времени на то, чтобы найти работу. Среди них гораздо больше безработных, чем среди уроженцев Швеции.

Согласно западным СМИ, ряд причин, включая наплыв мигрантов, беженцев и медленная, неудовлетворительная абсорбция их в общество, периодически приводит к беспорядкам и грабежам, сексуальным притязаниям, изнасилованиям, побоям и серьезным преступлениям, гибели людей.

В то время как многие шведы приветствуют иммигрантов, растет численность тех, кто выступает за ограничения количества мигрантов и льгот, пособий для них. Как сказал один житель города Мальмe, "они здесь для благополучия и пособий", пишет The Economist.

В связи с этим возросла поддержка населением правоконсервативной антииммигрантской партии "Шведские демократы", которая, согласно одному из опросов в июне, заняла второе место в рейтинге популярности.

Как отмечают эксперты, в то время как ужесточение политики не направлено на экономических мигрантов, "общественное мнение в Швеции в отношении иностранцев изменилось".

Принадлежащий к Шведским демократам Маттиас Карлссон, в интервью сказал, что поддержку его партии обеспечивает растущее публичное мнение, соглашение, что миграционная политика, интеграция иностранцев и криминальное правосудие "нуждаются в пересмотре". Согласно американскому изданию, он также связал иностранцев с преступлениями.

"Мы видим значительное увеличение серьезных преступлений, увеличение фундаментального ислама в Швеции, у нас были террористические атаки", - говорит Карлссон, — женщины в Швеции сейчас находятся в значительно меньшей безопасности".

В связи с этим, когда в беседе с депутатом парламента от антииммигрантской партии "Шведские демократы" Паулой Билер, Трауб сказал, что, по его мнению, большинство шведов положительно относятся к беженцам, она возразила.

"В основном это те шведы, которые с ними не сталкивались. Это высокопоставленные политики и журналисты, живущие в центре Стокгольма". Это преувеличение: шведы проявляют поразительное желание и готовность брать на себя нагрузку, которой большинство европейцев старается избегать. Интеллигенция в целом видит в беженцах новый вклад в шведскую мозаику многообразия, а простые шведы смотрят на ситуацию более прозаично", — сказала она, сообщает Foreign Policy.

Как отмечал Трауб, "проблема беженцев расколола благовоспитанную Швецию в большей степени, чем любой другой вопрос".

Во время беседы с обозревателем газеты Svenska Dagbladet и критиком политики в отношении беженцев Иваром Арпи, тот сказал, что "люди из-за этого теряют друзей, раскалываются семьи, члены которых настраиваются друг против друга. У меня были мучительные дискуссии на эту тему с матерью и младшей сестрой". Очень трудно найти золотую середину между "мы должны" и "мы не можем".

Несмотря на то, что последние исследования, проведенные в Швеции, выдвигают иммиграцию в качестве наибольшей озабоченности среди местных жителей, правительство считает, как отмечает The Telegraph, что низкий уровень рождаемости означает, что они нуждаются в иммигрантах, все еще имея мощную экономику и профицит.