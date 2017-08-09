На границе гринго ходит хмуро. О смертности мигрантов Мексики

РИА Новости Украина

Выросло количество смертей среди беженцев, пересекающих границу США и Мексики, несмотря на то, что по данным миграционного агентства ООН значительно меньше людей пытаются совершить эту поездку. За 6 месяцев погибли 232 человека, что на 17% больше чем в 2016 г.

Для Sputnik эти данные прокомментировал доктор наук Хесус Веласко, председатель факультета общественных наук в Государственный Университет Тарлтон, США.

Что заставляло людей отправляться в такие опасные путешествия в прошлом году?

— Не обязательно в том году. Так было уже долгое время. Есть две причины, почему многие мигранты стремятся перейти границу США. Первая — экономическая: разница в зарплатах мексиканского и американского рабочего составляет шесть к одному или семь к одному, в зависимости от региона США. Вторая — насилие в Центральной Америке. В таких странах, как Гондурас или Эль Сальвадор, есть несколько банд, присутствие которых заставляет людей искать другие места для жизни.

Границу было очень просто пересечь в 1980-90х годах. Однако американское правительство начало запускать разные программы, например, операцию Сторож в Сан-Диего, которые контролируют возможности пересечения границы и делают это труднее. Теперь иммигрантам приходится пересекать границу в Аризоне, а это очень трудная местность.

Почему так высоко число погибших мигрантов, пересекавших границу именно в этом месте?

— Это пустыня. Температура запросто может подняться до 100 градусов по Фаренгейту в любой день, особенно летом. Пока кто-то пересекает эту территорию, у него наступает обезвоживание. Есть такие организации, как, например, Humane Borders. Они патрулируют границы, разыскивая умирающих людей, подбирают их и везут в больницу. Это во-первых.

REUTERS Jose Luis Gonzalez Проект "Стена". Ситуация на границе между Мексикой и США

Во-вторых, что происходит в Сан Антонио, например, людей фактически загоняют в грузовики и оставляют их там, потому что за ними гонится пограничный патруль. Люди просто умирают из-за нехватки воздуха в этих грузовиках.

Кроме того, пересечь границу — это очень дорого. А если или когда ты ее пересек, иногда людям становится нужна защита от других людей. Есть организации, как, например, наркокартель в Мексике, который берет 600 долларов за протекцию. Даже когда человек уже на американской стороне. Многие думают, что самое сложное — это пересечь границу, а после этого проблемы заканчиваются. Это не так.

Как повлияло изменение американской миграционной политики?

— Я думаю, в нынешней администрации есть два разных фактора, играющих роль. Первый: администрация Трампа с пятого дня своей работы вводят президентские распоряжения, усложняющие пересечение границы. Второй: тревога. Люди не знают, что произойдет в будущем, будет администрация Трампа жестче подходить к иммиграции или нет. Так что лучше перейти границу сейчас, а не позже. Впрочем, мы видим, что многие люди решили не пересекать границу. Последние данные показали, что меньше людей пересекло границу за первые шесть месяцев 2017 года, но при этом больше людей погибает.

Кроме того, многие думают, что границу пересекают только мексиканцы. Это не так. Люди, которые больше пересекают границу, из [разных стран] Центральной Америки. Из Мексики каждый день прибывает меньше людей, чем из других стран. Но в США всех называют мексиканцами.

Что нужно сделать США, чтобы улучшить ситуацию?

— Я не уверен, что они хотят улучшить ситуацию. Это гуманитарный кризис. Люди умирают, просто пытаясь пересечь границу, и они умирают в больших числах. Если они и правда хотят решить эту проблему, нужна комплексная иммиграционная реформа. Видимо, в США сейчас нет такого желания. Я не вижу никакого быстрого решения для этой проблемы. Если есть желание это сделать, на это уйдет несколько месяцев, если не лет, потому что у этого процесса есть изъяны. В нынешней администрации не видно намерения сделать что-то подобное. Напротив, администрация Трампа в последнее время запустила программу, по которой США будет принимать только людей с определенной квалификацией. Она фокусируется на легальной миграции, о чем президент Трамп говорил во время своей предвыборной кампании, а не на этих незаконных мигрантах, а это тоже серьезная проблема в США.

GUILLERMO ARIAS / AFP Проект "Стена". Ситуация на границе между Мексикой и США

Какой совет вы бы дали администрации Трампа?

— Люди умирают на границе каждый день. Это будет продолжаться, если вы не проведете полномасштабную реформу, которая позволит этим людям пересекать границу легально, чтобы работать по какой-то трудовой программе, как, например, в Канаде. Многие мексиканцы ездят работать в Канаду и затем возвращаются в Мексику.

Люди не перестанут пересекать границу. Это миф. Все потому, что у них есть три перспективы. Первая: остаться в родной стране, где высока вероятность, что они или члены их семьи будут убиты. Вторая: они попытаются пересечь границу, при всех опасностях, и они окажутся тут, в США. Третья: они умрут от нищеты. Это вопрос жизни и смерти. Или они приедут, или они столкнутся с серьезными трудностями в своей стране. Это не прекратится.

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У США есть одна перспектива — попытаться сделать этот переход из другой страны в США более плавным. Эти люди нужны США. Только при помощи иммиграции удастся сохранить производство на нынешнем уровне в течение следующих 30-50 лет. Не будет американцев, которые смогут работать в сферах, которые нужны стране. Нет никакого простого решения, если не будет какого-то всеобъемлющего соглашения по иммиграции, который сделает процесс перемещение из их собственной страны в США более гладким.