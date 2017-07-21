Мексика побила рекорды по уровню насилия

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Мексика побила собственный рекорд по числу умышленных убийств. Об этом сообщил исполнительный секретариат национальной системы общественной безопасности латиноамериканской страны.

Так, в июне было зарегистрировано более 2,2 тысячи таких убийств, что стало рекордным показателем за последние 20 лет. Предыдущий рекорд принадлежал маю этого года – почти 2,2 тысячи подобных смертей.

Прежние высокие цифры фиксировались давно, в 2011 году, когда число убийств за месяц достигало двух тысяч. Ранее считалось, что период май-август 2011 года был самым высоким по уровню насилия, что было связано с войной против наркомафии, объявленной Фелипе Кальдероном, занимавшим тогда пост президента страны.

После этого был отмечен значительный спад, продолжавшийся до 2015 года, когда вновь начался рост насилия, приведший к новым рекордным показателям. Всего с начала 2017 года в Мексике убито 9,9 тысячи человек, что означает почти 30% роста к тем же показателям 2016 года.

Напомним, ранее в Мексике убили Рауля Гамбоа по прозвищу Капрал, лидера наркокартеля "Ла Линеа".