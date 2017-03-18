В Канаде пограничники задержали рекордное число мексиканцев

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. С начала 2017 года управление пограничных служб Канады задержало рекордное число мексиканцев, сообщает агентство Рейтер.

Согласно статистическим данным, попавшим в распоряжение агентства, за первые 67 дней этого года (с 1 января по 8 марта) канадские пограничники задержали 444 гражданина Мексики, тогда как ранее в течение всего года задерживали не более 410 мексиканцев.

Агентство связывает такой наплыв мигрантов из латиноамериканской страны с отменой в декабре 2016 года визы между Оттавой и Мехико, а также с ужесточением правил въезда в США, куда стремятся многие мексиканцы.

По данным агентства, сотрудники CBSA имеют право задерживать иностранных граждан, если считают, что они могут быть опасны для общества, если их личность не установлена, если ранее их уже высылали из страны или если на них заведено судебное дело.

Министр по вопросам иммиграции и гражданства Ахмед Хуссен заявил, что его ведомство следит за ситуацией на границе.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссен заявил, что миграционная политика президента США Дональда Трампа может привести к многочисленным задержаниям, в том числе детей, а массовые депортации могут нарушать международное законодательство.