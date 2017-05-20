В Мексике толпа пыталась линчевать россиянина

КИЕВ, 20 мая – РИА Новости Украина. В мексиканском Канкуне в результате попытки линчевания толпой ранен россиянин Алексей Макеев, он доставлен в госпиталь. Об этом сообщил РИА Новости проживающий в Канкуне гражданин России Александр Толмачев.

Ранее консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот сообщил РИА Новости, что Макеев, возможно, был тяжело ранен в результате нападения толпы, пришедшей к его дому. При этом он сам ранил одного из мексиканцев. Толпа окружила дом Макеева, который стал известен в Мексике благодаря своим видео, на которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, а затем выкладывал в интернет.

"Макеев выжил, сейчас он доставлен в Hospital General", — сообщил Толмачев. При этом собеседник агентства сказал, что раненный Макеевым мексиканец, по имеющейся информации, скончался. "Его звали Карлос Эдуардо", — отметил Толмачев. Ранее сообщалось, что Макеев нанес ему огнестрельные ранения, однако затем местные СМИ сообщили, что удары были нанесены ножом.

На опубликованных в интернете записях с места событий видно, что в течение долгого времени толпа не предпринимала попыток напасть на Макеева, ограничиваясь лишь словесной перепалкой. Однако после известия о ранении мексиканца люди вломились в его дом и стали бросать тяжелые предметы в Макеева, который выбежал на крышу своего невысокого дома.

По словам консула Болбота, Алексей Макеев – весьма известный персонаж, причем в России о нем снимали передачу "Чистосердечное признание", в которой утверждалось, что он психически нездоров. "Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине и что его принудительно лечили", — сказал консул.

Ранее сообщалось, что окружной суд Осло постановил заключить под стражу на две недели 17-летнего россиянина, который был задержан в центре норвежской столицы после того, как оставил маломощное самодельное взрывное устройство в одном из районов города.