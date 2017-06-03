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    В мире

    В Мексике на берег выплыло 1,2 тонны кокаина

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    По данным министерства ВМФ страны, всего в океане вблизи порта Акапулько были обнаружены 32 тюка. Внутри находился кокаин общим весом более 1,2 тонны.
    Кокаин
    flickr.com/Gert Lavsen

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Тихом океане у побережья Мексики выловили непромокаемые тюки с кокаином общим весом более 1,2 тонны, сообщило министерство военно-морского флота латиноамериканской страны.

    Трамп на встрече с президентом Колумбии перепутал кокаин с какао
    RT
    Трамп на встрече с президентом Колумбии перепутал кокаин с какао

    Сообщается, что всего в океане вблизи порта Акапулько были обнаружены 32 тюка. Внутри находился кокаин. Каким образом наркоторговцы планировали дальнейшую отправку груза, а также кто его должен был принимать, не сообщается.

    Территория Мексики и стран Центральной Америки, где сама кока почти не растет, используется мексиканскими наркокартелями для переброски кокаина из Южной Америки в США как наземным, так воздушным и водным путем.

    Ранее в немецком городе Бремерхафене таможенники обнаружили 41 килограмм кокаина, конечным пунктом доставки которого должна была стать Россия.

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