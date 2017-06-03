В Мексике на берег выплыло 1,2 тонны кокаина

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Тихом океане у побережья Мексики выловили непромокаемые тюки с кокаином общим весом более 1,2 тонны, сообщило министерство военно-морского флота латиноамериканской страны.

Сообщается, что всего в океане вблизи порта Акапулько были обнаружены 32 тюка. Внутри находился кокаин. Каким образом наркоторговцы планировали дальнейшую отправку груза, а также кто его должен был принимать, не сообщается.

Территория Мексики и стран Центральной Америки, где сама кока почти не растет, используется мексиканскими наркокартелями для переброски кокаина из Южной Америки в США как наземным, так воздушным и водным путем.

Ранее в немецком городе Бремерхафене таможенники обнаружили 41 килограмм кокаина, конечным пунктом доставки которого должна была стать Россия.