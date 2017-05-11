В Германии обнаружили 41 кг кокаина, предназначавшегося для поставки в РФ

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В немецком городе Бремерхафене таможенники обнаружили 41 килограмм кокаина, конечным пунктом доставки которого должна была стать Россия, пишет таблоид Bild.

Как сообщили сотрудники таможенной службы, кокаин находился в контейнере с бананами из Эквадора.

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Отмечается, что стоимость такого количества наркотика на черном рынке может достигать 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что украинец вез в желудке 82 капсулы кокаина из Бразилии.