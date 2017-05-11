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    В Германии обнаружили 41 кг кокаина, предназначавшегося для поставки в РФ

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    Кокаин находился в контейнере с бананами из Эквадора. По предварительным данным, стоимость такого количества наркотика на черном рынке может достигать 6 миллионов евро.
    Кокаин
    flickr.com/Gert Lavsen

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В немецком городе Бремерхафене таможенники обнаружили 41 килограмм кокаина, конечным пунктом доставки которого должна была стать Россия, пишет таблоид Bild.

    Как сообщили сотрудники таможенной службы, кокаин находился в контейнере с бананами из Эквадора.

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    Отмечается, что стоимость такого количества наркотика на черном рынке может достигать 6 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что украинец вез в желудке 82 капсулы кокаина из Бразилии. 

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