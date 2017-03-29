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    Береговая охрана США в ходе серии операций изъяла 16 тонн кокаина

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    Операции проводились в течение 60 дней в Карибском море, у берегов Южной Америки, а также в Тихом океане. По их итогам были проведены задержания, по меньшей мере 30 контрабандистам будут предъявлены обвинения.
    Кокаин. Архивное фото
    Сергей Тышковец

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Береговая охрана США в ходе серии операций изъяла в общей сложности 16 тонн кокаина, сообщает телеканал WSVN.

    По данным службы береговой охраны, операции проводились в течение 60 дней в Карибском море, у берегов Южной Америки, а также в Тихом океане. Как сообщили власти, цена такого количества наркотиков на черном рынке может превышать один миллиард долларов.

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    Сообщается, что по итогам операции были проведены задержания, по меньшей мере 30 контрабандистам будут предъявлены обвинения в связи с незаконным оборотом наркотиков.

    Ранее сообщалось, что СБУ выявила в Николаеве пункт транспортировки кокаина в Россию. 

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