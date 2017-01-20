СБУ выявила в Николаеве пункт транспортировки кокаина в Россию

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины выявила в Николаеве перевалочный пункт транспортировки кокаина в Россию, сообщил в пятницу пресс-центр СБУ.

"Канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки ликвидировала в Николаеве служба безопасности Украины совместно с правоохранителями ФРГ. Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали "посылки" и переправляли их своим подельникам в Российской Федерации", — сообщает пресс-центр.

ssu.gov.ua Перевалочный пункт транспортировки кокаина в Россию

Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки. Заведено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров".

Ранее сообщалось, что за торговлю наркотиками в российской Твери гражданку Украины приговорили к 8,5 годам тюрьмы.