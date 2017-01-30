Кокаин на $434 тыс забыли в самолете American Airlines в США

Сергей Тышковец
КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Почти 15 килограммов кокаина на сумму 434 тысячи долларов были найдены в носовой части самолета американской авиакомпании American Airlines в городе Талса, штат Оклахома, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщает агентство, во время осмотра переднего колеса шасси прибывшего самолета работник авиакомпании заметил подозрительный предмет, после чего он позвонил в офис шерифа. Во время изучения находки полиция обнаружила семь пачек кокаина.
По словам Грина, дело было передано в управление по борьбе с наркотиками в Майами.
Ранее сообщалось, что суд американского города Тампа (штат Флорида) приговорил двух граждан Украины к 25 годам тюремного заключения за попытку контрабанды кокаина.