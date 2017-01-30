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    Кокаин на $434 тыс забыли в самолете American Airlines в США

    (обновлено: )76
    Сообщается, что семь пачек кокаина на сумму 434 тысячи долларов были обнаружены во время осмотра переднего колеса шасси прибывшего самолета американской авиакомпании American Airlines.
    Кокаин. Архивное фото
    Сергей Тышковец

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Почти 15 килограммов кокаина на сумму 434 тысячи долларов были найдены в носовой части самолета американской авиакомпании American Airlines в городе Талса, штат Оклахома, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    По словам представителя офиса шерифа в округе Талса Джастин Грин, в воскресенье самолет прибыл в Майами из столицы Колумбии Боготы. Затем воздушное судно было направлено в международный аэропорт Талсы, где находится база технического обслуживания самолетов American Airlines.

    Как сообщает агентство, во время осмотра переднего колеса шасси прибывшего самолета работник авиакомпании заметил подозрительный предмет, после чего он позвонил в офис шерифа. Во время изучения находки полиция обнаружила семь пачек кокаина.

    По словам Грина, дело было передано в управление по борьбе с наркотиками в Майами.

    Ранее сообщалось, что суд американского города Тампа (штат Флорида) приговорил двух граждан Украины к 25 годам тюремного заключения за попытку контрабанды кокаина.

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