Украинец вез в желудке 82 капсулы кокаина из Бразилии

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле полиция Турции задержала гражданина Украины с 82 капсулами кокаина в желудке. Об этом сообщает турецкое издание "Haberegider".

"В аэропорту имени Ататюрка был задержан гражданин Украины Виктор Шупляк, перевозивший в желудке 82 капсулы с кокаином", — говориться в сообщении.

Гражданин Украины прибыл в Турцию из Сан-Паулу (Бразилия).

Сообщается, что наркокурьер привлек внимание полицейский своим необычным поведением, чрезмерной потливостью и покраснением глаз, после чего был задержан правоохранителями. Шупляк был доставлен в больницу, где врачи извлекли 82 капсулы с кокаином весом 728 грамм.

Также еще 18 капсул находились в сумке наркокурьера — всего у украинца были изъяты 100 капсул общим весом 940 грамм.

По словам Шупляка, он согласился перевезти товар в Украину в обмен на $3 тыс., при этом он никогда ранее не употреблял наркотики. Задержанный заявил, что сожалеет о содеянном.

Отметим, что по турецким законам украинцу грозит от 30 до 45 лет заключения.