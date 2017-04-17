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    В России пресекли крупный канал контрабанды оружия из ЕС и Украины

    (обновлено: )33540
    В ФСБ России заявили о пресечении канала контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины. По данному делу проходят более 50 человек, у которых изъята большая партия оружия.
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    "ФСБ совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, причастной к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в РФ. В 24 субъектах РФ в отношении 54 ранее выявленных и задокументированных членов указанной группы осуществлены необходимые следственные действия", — говорится в релизе.

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    Сколько контрабандистов задержаны и помещены под стражу, в сообщении не указано.

    В ходе спецоперации изъято более 230 "стволов" — как боевое, так и переделанное и "подготовленное к восстановлению боевых характеристик" (речь, в частности, об оружии времен Великой Отечественной войны): 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов.

    Среди прочего, изъята авиационная пушка времен Великой Отечественной, свыше 16 тысяч боеприпасов, 15 ручных осколочных гранат, более 21 килограмма взрывчатых веществ, наркотики, а также поддельные бланки разрешений на покупку "огнестрела". Закрыты три подпольные мастерские.

    В настоящий момент продолжаются "мероприятия по перекрытию каналов поставки (оружия) из-за рубежа". Идет следствие.

    Ранее сообщалось, что российская армия до 2025 года будет оснащена гиперзвуковым оружием.

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