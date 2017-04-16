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    Точка зрения

    Шабовта: большое количество оружия у украинцев держит силовиков в напряжении

    (обновлено: )14220
    Эксперт по безопасности Сергей Шабовта в эфире "ГС" заявил, что готовность правоохранителей к внештатным ситуациям во время массовых мероприятий достаточно высокая, поскольку уже есть опыт предыдущих лет.
    Сергей Шабовта. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    На Пасху для охраны правопорядка в Киеве дополнительно привлекут полторы тысячи полицейских. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. Кроме того, в местах большой концентрации людей во время Пасхи будут усилены меры безопасности. 

    Смотрите также инфографику: Пасха в Киеве: куда пойти в выходные

    Также накануне Евровидения полиция Киева будет работать в усиленном режиме. Однако, правоохранители уверяют, что угрожающей или информации, которая требует дополнительных мер безопасности, у ведомства нет. 

    Готовность правоохранителей к массовым мероприятиям в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Достатні такі заходи безпеки? Як зазвичай діють правоохоронці під час  свят? 

    Празднование Пасхи в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    — Я хотів би визнати, що все ж таки певні традиції забезпечення громадського порядку, в першу чергу в Києві, за останні роки сформувалися, тому хочеться думати, мріється про те, що цей досвід вже допоможе правоохоронцям, причому розуміючи, що місцями скупчення людей будуть саме релігійні наші заклади, і біля них будуть збиратися люди. Я сказав би, що треба оцінювати, що ми знаходимося в зоні достатньо високого ризику якихось терористичних подій, і ці проблеми в Україні, на жаль, є, тому я думаю, що правоохоронцям не треба так полегшено казати, що нам немає чого боятися, немає чого очікувати. Переконаний, що якраз вимоги до роботи правоохоронної системи будуть всі свята досить високі.

    Тобто було б правильніше, якби правоохоронці, навпаки, залякували суспільство і говорили: сидіть вдома, зараз небезпечна ситуація? 

    — Треба зрозуміти, що це не функція правоохоронної системи, когось залякувати, і я чесно кажучи радий, що немає істерії, як у нас інколи буває. Але з іншого боку мені б хотілося, щоб взагалі сама оцінка керманичів правоохоронної системи все ж таки була би більш, скажімо, професійною, доцільною. Не казати, що все буде гаразд, а завдання правоохоронної системи це "все гаразд" забезпечити.

    Який зараз рівень готовності наших правоохоронців до позаштатних ситуацій під час масових заходів? 

    — Зрозуміло, що на адресу правоохоронної системи звучить чимало критики, але те, що стосується їх координації, і на період проведення таких відповідальних періодів як свята, як Євробачення, потужний такий міжнародний проект, я думаю, що ступінь готовності достатньо високий.

    У цьому році великодні, травневі свята, Євробачення проходять щільно. Це можна вважати великим додатковим навантаженням для  правоохоронців?

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    Украинское фото
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    — Насправді це неймовірне навантаження, і треба зрозуміти, що, крім безпосередньо представників Нацполіції, буде залучатися велика кількість НГУ, можливо, інші якісь ще підрозділи, можливо, і посилення, і зрозуміло, що антитерористичні заходи забезпечать, і несе за них відповідальність в першу чергу сама СБУ. То навантаження неймовірно високе, я думаю, що лише десь після 15 травня можна буде трошечки з полегшенням доповідати суспільству, що все, що планувалося було виконано.

    На сайті Нацполіції іноземцям рекомендують кричати у разі небезпеки. Якщо порівнювати з іноземною практикою, наскільки дієва ця рекомендація? І що ще треба робити у разі загрози? 

    — Треба зрозуміти, що поліція напрацювала достатньо такі очевидні поради. А що сказати іноземцю, який не володіє українською чи російською мовою, а може лише кричати "help me", це дуже прості поради. Я насправді і не думаю, що їх можна дати більш фаховими. А з іншого боку, треба зрозуміти, поліція має якось реагувати, показувати, що ми намагаємося щось якось іноземцям полегшити. 

    Як поводити себе під час масових заходів? На що звертати увагу?

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    kv.npu.gov.ua
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    — Я єдине хотів би всім радити і розуміти, що життя зараз дуже непросте, і, на жаль, конфліктна складова нашого суспільства має дуже високий рівень, і через те треба розуміти, що лише твереза і обачна людина може себе більш-менш безпечно відчувати при масових скупченнях. Тому я би радив особливо тим, хто полюбляє дружбу із зеленим змієм, в такому стані не лізти в якісь ситуації, тому що такий нетверезий конфлікт може призвести до біди. На жаль, у нас багато зброї, в тому числі вибухівки на руках у людей, і треба зробити все, щоб свято лишалося святом, а не перетворювалося на якісь ланцюжки конфліктів. 

    Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

    Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.

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