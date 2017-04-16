Шабовта: большое количество оружия у украинцев держит силовиков в напряжении

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

На Пасху для охраны правопорядка в Киеве дополнительно привлекут полторы тысячи полицейских. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. Кроме того, в местах большой концентрации людей во время Пасхи будут усилены меры безопасности.

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Также накануне Евровидения полиция Киева будет работать в усиленном режиме. Однако, правоохранители уверяют, что угрожающей или информации, которая требует дополнительных мер безопасности, у ведомства нет.

Готовность правоохранителей к массовым мероприятиям в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

(текст публикуется на языке оригинала)

Достатні такі заходи безпеки? Як зазвичай діють правоохоронці під час свят?

— Я хотів би визнати, що все ж таки певні традиції забезпечення громадського порядку, в першу чергу в Києві, за останні роки сформувалися, тому хочеться думати, мріється про те, що цей досвід вже допоможе правоохоронцям, причому розуміючи, що місцями скупчення людей будуть саме релігійні наші заклади, і біля них будуть збиратися люди. Я сказав би, що треба оцінювати, що ми знаходимося в зоні достатньо високого ризику якихось терористичних подій, і ці проблеми в Україні, на жаль, є, тому я думаю, що правоохоронцям не треба так полегшено казати, що нам немає чого боятися, немає чого очікувати. Переконаний, що якраз вимоги до роботи правоохоронної системи будуть всі свята досить високі.

Тобто було б правильніше, якби правоохоронці, навпаки, залякували суспільство і говорили: сидіть вдома, зараз небезпечна ситуація?

— Треба зрозуміти, що це не функція правоохоронної системи, когось залякувати, і я чесно кажучи радий, що немає істерії, як у нас інколи буває. Але з іншого боку мені б хотілося, щоб взагалі сама оцінка керманичів правоохоронної системи все ж таки була би більш, скажімо, професійною, доцільною. Не казати, що все буде гаразд, а завдання правоохоронної системи це "все гаразд" забезпечити.

Який зараз рівень готовності наших правоохоронців до позаштатних ситуацій під час масових заходів?

— Зрозуміло, що на адресу правоохоронної системи звучить чимало критики, але те, що стосується їх координації, і на період проведення таких відповідальних періодів як свята, як Євробачення, потужний такий міжнародний проект, я думаю, що ступінь готовності достатньо високий.

У цьому році великодні, травневі свята, Євробачення проходять щільно. Це можна вважати великим додатковим навантаженням для правоохоронців?

— Насправді це неймовірне навантаження, і треба зрозуміти, що, крім безпосередньо представників Нацполіції, буде залучатися велика кількість НГУ, можливо, інші якісь ще підрозділи, можливо, і посилення, і зрозуміло, що антитерористичні заходи забезпечать, і несе за них відповідальність в першу чергу сама СБУ. То навантаження неймовірно високе, я думаю, що лише десь після 15 травня можна буде трошечки з полегшенням доповідати суспільству, що все, що планувалося було виконано.

На сайті Нацполіції іноземцям рекомендують кричати у разі небезпеки. Якщо порівнювати з іноземною практикою, наскільки дієва ця рекомендація? І що ще треба робити у разі загрози?

— Треба зрозуміти, що поліція напрацювала достатньо такі очевидні поради. А що сказати іноземцю, який не володіє українською чи російською мовою, а може лише кричати "help me", це дуже прості поради. Я насправді і не думаю, що їх можна дати більш фаховими. А з іншого боку, треба зрозуміти, поліція має якось реагувати, показувати, що ми намагаємося щось якось іноземцям полегшити.

Як поводити себе під час масових заходів? На що звертати увагу?

— Я єдине хотів би всім радити і розуміти, що життя зараз дуже непросте, і, на жаль, конфліктна складова нашого суспільства має дуже високий рівень, і через те треба розуміти, що лише твереза і обачна людина може себе більш-менш безпечно відчувати при масових скупченнях. Тому я би радив особливо тим, хто полюбляє дружбу із зеленим змієм, в такому стані не лізти в якісь ситуації, тому що такий нетверезий конфлікт може призвести до біди. На жаль, у нас багато зброї, в тому числі вибухівки на руках у людей, і треба зробити все, щоб свято лишалося святом, а не перетворювалося на якісь ланцюжки конфліктів.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.