Пасха в зоне АТО: просто обстрелов стало меньше – спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

За минувшие сутки на востоке Украины зафиксированы 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба штаба АТО.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что стороны должны немедленно прекратить огонь в связи с Пасхой. Он призвал стороны проникнуться духом праздника и придать первостепенное значение вопросам защиты гражданского населения.

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Так называемый режим пасхального перемирия вступил в силу еще 1 апреля. Однако на практике его не придерживались. Последний раз представители на переговорах в Минске объявили о введении режима тишины 13 апреля, однако, уже через несколько часов на востоке Украины снова зазвучали выстрелы.

О ситуации на востоке Украины сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент "КП в Украине" на востоке Артем Маслаков.

Как можно охарактеризовать ситуацию в зоне АТО?

— Если сравнивать с прошлыми днями, то у нас безусловно стало несколько спокойнее. Утром вообще выстрелов не было, даже стрелковое оружие не было слышно на линии разграничения. Хуже стало к обеду и к нынешнему моменту. Было определенное столкновение и что-то взрывалось в районе Донецкого аэропорта и Авдеевки, также на южном направлении в районе Широкино и Зайцево. По сравнению с предыдущими днями стало тише и, если полное прекращение огня не наступило, но ситуация близка к тому, что можно говорить о том, что стрелять стали меньше.

Какие самые горячие точки на востоке страны или может появились новые?

— Новые точки определить сейчас сложно, но старые по-прежнему остаются достаточно напряженными, и это Авдеевка, Донецкий аэропорт, Пески, юг Коминтерново, Саханка, Широкино и пригород Мариуполя. То есть те зоны, в которых напряжение последние месяцы в общем-то и не стихало.

Как прошли военные учения танкового батальона?

— Там проблем не было. К счастью, все прошло достаточно спокойно, и я бы сказал, что даже достаточно незамечено. То есть все прошло в рамках закона и без провокаций. Сейчас говорят о том, что есть риски провокаций и может усилиться обострение. Есть подозрение, что любые праздники здесь воспринимаются как инфоповод к тому, что военные действия могут обостриться. Но, тем не менее, есть надежда на то, что все-таки ситуация успокоится.

Усилились ли проверки на пунктах пропуска?

— Было опасение, что в связи с праздниками количество людей увеличится. На данный момент потоки такие же, как были вчера и позавчера, то есть порядка 30 тысяч человек. Пограничники и контролирующие органы стараются максимально ускорить этот процесс. Очередей больших нет, и те службы, которые должны выполнять свои функции, они делают это достаточно профессионально.

Если ли новая информация относительно обмена пленными?

— Есть информация, что будет в Донецке. Там уже отменен комендантский час. То есть можно будет спокойно молиться в храмах, будет открыто около 200 храмов и церквей, и ожидается, что люди все-таки придут. По нашу сторону также будут работать храмы, хотя в Мариуполе есть опасность того, что пасхальный ход не состоится в связи с тем, что могут быть провокации. Правоохранители предупредили людей, что есть опасность, но опять же есть все-таки надежда на то, что в эти дни никаких терактов и инцидентов не будет. Об обмене пленными ничего не сообщалось. Были надежды на то, что это произойдет, но сейчас такой информации нет.

Ранее спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" рассказал, что накануне объявленного перемирия снова стреляли в районе Донецкого аэропорта и Марьинки, также была обстреляна шахта Бутовка.