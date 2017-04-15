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    Пасха в Киеве: куда пойти в выходные

    (обновлено: )58
    Христиане восточного обряда в эти выходные встречают светлый праздник Пасхи, который сопровождается большим количеством различных мероприятий в Киеве. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Пасха в Киеве: куда пойти на выходных. Инфографика
    РИА Новости Украина

    По сравнению с прошлым годом стоимость пасхальной корзины выросла на 27% и в среднем составит 569 гривен, сообщает гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

    "40% стоимости всей корзины — мясные изделия, а еще 22% — вино. В целом пасхальная корзинка подорожала на 27%. В 2016 году она стоила 449 грн, а в 2017 — уже 569 грн", — написал Дорошенко у себя в Facebook.

    По его словам, это из расчёта, что в список продуктов пасхальной корзины вошли: 1 кг домашней буженины и колбасы, две бутылки вина "Кагор", кулич (0,5 кг), сливочное масло (200 г), "российский сыр" (500 г), хрен (250 г), соль, десять куриных яиц и пачка церковных свечей.

    Продолжение читайте в статье "Скромная Пасха. Как инфляция повлияла на кошельки украинцев"

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